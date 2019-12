„Sires of the World“-Sieger Cassius Clay zu Roger-Yves Bost

Vor wenigen Monaten hatte der neunjährige Schimmel Cassius Clay seinen Reiter Rob Heiligers noch zum Sieg in Lanaken getragen. Nun hat er einen neuen Reiter.

Roger-Yves Bost übernimmt die Zügel des Zangersheider Hengstes Cassius Clay Z v. Calvino Z-Wolfgang. Der war zunächst von Bas Knijff international erfolgreich, ehe Rob Heiligers ihn übernahm und dieses Jahr in Prüfungen bis 1,50 Meter vorstellte. Der bislang größte Erfolg des Paares war sicher der Sieg im prestigeträchtigen Sires of the World-Springen von Lanaken.