Springreiterin Laura Klaphake zurück im sportlichen Geschehen

Am vergangenen Wochenende hat Laura Klaphake in Bremen-Oberneuland ihr erstes Turnier nach einem Jahr Zwangspause bestritten. Mit Erfolg.

Nach einer langen Verletzungspause sitzt Laura Klaphake wieder im Sattel und feierte in Bremen direkt einen Sieg in einer Springprüfung der Klasse S mit der 14-jährigen Holsteiner Stute Camalita v. Cracker Jack.

Der Grund für die lange Turnierabstinenz der ehemaligen Deutschen Meisterin der Springreiterinnen und WM-Dritten war ein schwerer Reitunfall. Die 29-Jährige zog sich eine langwierige Schulterverletzung zu.

Das muss eine sehr frustrierende Zeit für sie gewesen sein. Auf ihrer Instagram-Seite schreibt sie: „Was für ein unglaubliches und emotionales Comeback nach einem Jahr Pause wegen meiner Schulterverletzung. Meine Pferde sind einfach toll❣️“ Sie bedankt sich bei ihrem Team, ihrer Familie und ihren Freunden. „Sie haben mich immer unterstützt und mich motiviert, nicht aufzugeben.“

Dabei war Klaphake nicht nur mit Camalita erfolgreich, sondern auch mit dem Hengst Davenport. Zu spring-reiter.de sagte sie, dass sie erwäge, in zwei Wochen in Wiesbaden zu starten, „wenn sich alles weiter so gut anfühlt“. Dann drücken wir die Daumen!

