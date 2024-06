Stall Blum unter Wasser

Süddeutschland hat mit Hochwasser zu kämpfen. Auch der Stall der Weltmeisterin Simone Blum und ihrer Familie in Zolling (Bayern) ist betroffen. Die Pferde mussten evakuiert werden.

Die Stallungen, der Hof und die Weiden der Familie Blum in Zolling im Landkreis Freising sind überschwemmt. Auch die Wohnhäuser sind mittlerweile betroffen. Der Fluss Amper ist über die Ufer getreten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kamen die Wassermassen. Sonntag früh stand das Wasser schon bis zu den Türen der Transporter, im Stall einen Meter hoch. 34 Pferde wurden in Sicherheit gebracht. Am Ende schaffte es nur noch ein Trecker über die Auffahrt, berichtet Simone Blum. „Es ist wirklich schrecklich.“ Und die Gefahr ist noch nicht gebannt, die Pegel steigen weiter. Die Anlage ist inzwischen abgeschnitten von der Außenwelt. 35 Menschen leben dort. „Wir unterstützen uns nun gegenseitig und hoffen, dass sich die Situation bald wieder entspannt.“

Im Kreis Freising wurde der Katastrophenfall ausgerufen, Bürger wurden evakuiert, der Strom teils abgeschaltet.

3