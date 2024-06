St. Tropez: Cannes Stars gewinnen Global Champions League, Global Champions Tour Grand Prix an Max Kühner

In St. Tropez wurde vergangenes Wochenende die sechste Etappe der Global Champions Tour ausgetragen. Vier Reiter qualifizierten sich fürs Stechen im Grand Prix, in dem schlussendlich Max Kühner triumphierte. Im Teamspringen der Global Champions League dominierten die Frauen.

Es ist das erste und einzige reine Frauen-Team der Global Champions League: die „Iron Dames“ Cannes Stars. Mit Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Sophie Hinners am Start in Doha sicherte sich die Mannschaft den Sieg zum Auftakt der diesjährigen Global Champions League. Bei der sechsten Etappe von 15 in St. Tropez legten Kim Emmen und Katrin Eckermann (GER) nun nach und sicherten sich Mannschaftssieg Nummer zwei.

Eckermann und Emmen setzten dabei auf jeweils zwei Pferde. In Runde eins sattelte Katrin Eckermann die elfjährige Comme il faut-Tochter Chao Lee aus der Zucht ihres Vaters Otmar. Ihre niederländische Kollegin setzte auf den ebenfalls elfjährigen Inflame Go v. Namelus R, mit dem sie auf der Longlist der Niederlande für Olympia 2024 steht. Beide Paare blieben in Runde eins fehlerfrei. Dann sattelten beide Reiterinnen um: Katrin Eckermann ging mit der Capistrano-Tochter Cala Mandia an den Start, Kim Emmen mit Imagine v. Cassini Gold. Und erneut blieben beide Paare fehlerfrei. Als einziges Team kamen die Cannes Stars mit völlig fleckenfreier, weißer Weste ins Ziel. Mit ihrem Sieg bauen sie auch ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

„Wir haben die erste Etappe in Doha gewonnen und hatten seitdem sehr viel Pech. Es ist einfach ein tolles Gefühl hier zu gewinnen, mit all den Unterstützern der Iron Dames und dem gesamten Team um uns herum, und ich genieße es wirklich. In Doha hatten wir andere Frauen in unserem Team, die gewonnen haben, was zeigt, wie stark wir sind. Wir sind Frauen in diesem Sport, die einfach ihren Träumen folgen, und im Moment wünsche ich mir, dass das nie aufhört“, sagte Katrin Eckermann.

Platz zwei an Madrid in Motion

Auch Eduardo Alvarez Aznar (ESP) und Maikel van der Vleuten (NED) gingen als Team „Madrid in Motion“ mit jeweils zwei Pferden an den Start. Und beide Reiter lieferten jeweils eine Nullrunde ab: Eduardo Alvarez Aznar mit dem 13-jährigen Legend v. Ogano Sitte und Maikel van der Vleuten im Sattel von Elwikke v. Eldorado van den Zeshoek.

Einen Strafpunkt sammelte der Niederländer hingegen mit O’Bailey v/h Brouwershof, vier weitere kamen dazu durch Rokfeller de Pleville Bois Margot und Alvarez Aznar. Mit insgesamt fünf Fehlern belegte Madrid in Motion Platz zwei.

Zu dritt gingen die Stockholm Hearts in St. Tropez an den Start. In Runde eins sorgten der Belgier Nicola Philippaerts und die Levisto-Tochter Luna van’t Ruytershof für einen Nullfehlerritt. Einen Abwurf verbuchten Jessica Springsteen (USA) und Naomi van het Keizershof. Springsteen ging auch in Runde zwei an den Start, allerdings im Sattel ihres Bamako de Muze-Sohnes Don Juan van de Donkhoeve. Zwei Punkte kamen durch ihren Ritt zum Gesamtergebnis dazu. Malin Baryard-Johnsson (SWE), die in Runde zwei im Sattel der 16-jährigen Indiana in den Parcours galoppierte, blieb fehlerfrei. Sechs Punkte insgesamt und Platz drei machten das für die Stockholm Hearts.

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Global Champions League-Etappe in St. Tropez 2024.

Gesamtranking nach der GCL-Etappe in St. Tropez

Mit 117 Punkten führen die Cannes Stars das Gesamtranking der Global Champions League weiter an. Und sie haben sich einen Puffer von zumindest zehn Punkten erarbeitet. Die Stockholm Hearts folgen mit 107 Punkten auf Platz zwei. Platz drei geht aktuell an Madrid in Motion, die mit 102 Punkten das dritte und letzte Zwischenergebnis von über 100 Punkten haben.

Auch das Team Riesenbeck International klettert im Gesamtranking weiter nach oben. In St. Tropez sicherte sich die Mannschaft Platz vier und damit 19 Punkte. Christian Kukuk blieb im Sattel von Mumbai fehlerfrei, mit Checker sammelte er vier Fehlerpunkte. Ein Nullfehlerritt und einen Achtfehlerritt zeigten Philipp Weishaupt und Coby v. Contagio. Zwölf Fehlerpunkte bedeutete das im Gesamtergebnis für Riesenbeck International. Mit 97 Punkten im Gesamtranking steht die Mannschaft aktuell auf Platz sieben.

Sechs von 15 Etappen der Global Champions League 2024 sind nun entschieden. Hier kommen Sie zum aktuellen Ranking. Vom 6. bis 8. Juni findet bereits die nächste GCL-Etappe in Cannes statt.

Max Kühner gewinnt Grand Prix der Global Champions Tour St. Tropez 2024

Vier Reiter aus drei Nationen qualifizierten sich für das Stechen im Global Champions Tour Grand Prix von St. Tropez 2024. Doch keiner war so schnell wie Max Kühner (AUT) im Sattel seines 13-jährigen Eic Up Too Jacco Blue. Fehlerfrei und in 36,39 Sekunden galoppierte der Chacco-Blue-Sohn mit seinem Reiter ins Ziel. Über eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte. „Was für ein Tag! Es ist großartig, wieder ganz oben auf einem Longines Global Champions Tour Grand Prix Podium zu stehen, besonders hier in Ramatuelle, St. Tropez, mit Max Verstappen im Publikum“, sagte Kühner nach dem Springen und freute sich über den berühmten Zuschauer. Er fügte hinzu: „Meine Pferde waren in dieser Saison so konstant, das macht es so spannend, Teil der Tour in dieser Saison zu sein.“

Simon Delestre und sein Hickstead-Sohn Cayman Jolly Jumper blieben ebenfalls fehlerfrei. Mit einer Zeit von 37,74 Sekunden belegte das französische Paar Platz zwei.

Und auch Eduardo Alvarez Aznar und Rokfeller de Pleville Bois Margot, die sich als Teil des Teams Madrid in Motion schon in der Global Champions League gut platzierten, waren im Global Champions Tour Grand Prix erfolgreich. Null Fehler in 38,20 Sekunden, Platz drei.

Einzig und allein Stech-Spezialist Julien Epaillard ist zumindest beinahe an die Zeit von Max Kühner herangekommen (36,44 Sekunden). Im Sattel des elfjährigen Donatello d’Auge gingen im Stechen allerdings acht Punkte auf das Konto des Franzosen. Somit wurde es Platz vier im Global Champions Tour Grand Prix.

Darüber hinaus zeigten Katrin Eckermann / Cala Mandia (1/74,19) und Kim Emmen / Imagine (1/74,97) auch im Global Champions Tour Grand Prix erneut starke Leistungen. Mit jeweils einem Zeitfehler im Umlauf qualifizierten sie sich zwar nicht fürs Stechen, belegten aber als einzige Paare ohne Springfehler die Plätze fünf und sechs.

Hier finden Sie alle Ergebnisse des Global Champions Tour Grand Prix von St. Tropez 2024.

