Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Sophie Hinners gewinnen erste GCL Etappe

Die „Iron Dames“ haben es den Herren der Schöpfung heute gezeigt in der ersten Etappe der Global Champions League in Doha.

Eigentlich heißt das Team, für das Sophie Hinners und Janne Friederike Meyer-Zimmermann starten, Cannes Stars. Aber die Schweizer Sponsorin Deborah Mayer ist eine der wenigen Frauen im Motorsport und sie hat schon hier ein „Iron Dames“-Team. Darum hat sie den von ihr gesponserten Cannes Stars (was ja eine Wortschöpfung der Global Champions League- und -Tour-Macher um Gründer Jan Tops ist) diesen Beinamen verpasst. Er trifft zu. In der Mannschaft reiten nur Frauen, darunter eben Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Sophie Hinners. Die gaben heute einen Einstand nach Maß in Doha.

Die beiden erstplatzierten Teams auf dem Treppchen hatten vier Fehler auf dem Konto. Aber die Ladies waren schneller als die Konkurrenz. Janne Friederike Meyer-Zimmermann war mit Messi van’t Ruytershof die einzige, die in beiden Umläufen an den Start ging. Über den 1,55 Meter-Parcours hatten sie noch einen Abwurf, aber im zweiten Umlauf über 1,60 Meter gegen die Uhr, kamen sie ohne Strafpunkte ins Ziel. Das gelang auch ihren beiden Teamkolleginnen.

Sanne Thijssen und ihr unermüdlicher inzwischen 18-jähriger Superstar Con Quidam ließen wie immer nichts anbrennen und legten mit blitzschnellen 66,64 Sekunden über 1,55 Meter die Grundlage für den Erfolg. Sophie Hinners und ihr Hannoveraner Wallach Singclair – der ja schon seit Monaten in Bestform ist und nun „Iron Dames Singclair“ heißt – legten in Runde zwei nach: null in 67,98 Sekunden.

Alles in allem lautete die Bilanz vier Fehler in 136,58 Sekunden. Das konnte keiner toppen.

Rang zwei ging mit vier Fehlern in 138,64 Sekunden an die Mexico Amigos in Gestalt von Nadja Peter Steiner auf Jappeloup (null in Runde zwei), Mouda Zeyada mit If Looks Could Kill (zweimal null) und Mike Kawai auf Saxo de la Cour (vier Fehler in Runde eins).

Platz drei sicherten sich mit blitzschnellen (131,32) acht Fehlern die Titelverteidiger, das Team Riesenbeck International, vertreten durch Philipp Schulze Topphoff auf Carla (null in Runde eins) und Clemens de la Lande (vier Fehler in Runde zwei) sowie Christian Kukuk mit dem erst neunjährigen Chageorge (vier Fehler erster Umlauf) und Routinier Checker (null im zweiten Umlauf).

Einzelwertungen

Neben der Mannschaftswertung für die Global Champions League werden beide Teilprüfungen auch einzeln platziert. Sieger des ersten Springens über 1,55 Meter war der Niederländer Jur Vrieling auf El Rocco, einem 15-jährigen Sohn von Vrielings Olympiapferd von 2016, Zirocco Blue. In 62,99 Sekunden waren die beiden uneinholbar schnell.

Auf Platz zwei (0/65,17) sprang John Whitaker mit seinem Neuzugang, der 14-jährigen französischen Stute Arqana de Riverland, die er zum Jahreswechsel von der Französin Juliette Faligot übernommen hatte.

Antoine Ermann und Odin van’t Hanegoor holten Rang drei in 66,59 Sekunden nach Frankreich.

Bestes deutsches Paar waren Marcus Ehning und Coolio, die ebenfalls null sprangen und in 68,10 Sekunden Sechste wurden.

Nochmal Niederlande

Auch die 1,60 Prüfung ging an die Niederländer. Hier war es Maikel van der Vleuten, der die Holsteiner Stute Dywis HH in exakt 61 Sekunden zum Sieg ritt. Das Nachsehen hatte der Ire Richard Howley im Sattel von Consulent du Prelet (61,79). Jur Vrieling und El Rocco haben ihr Soll fürs Wochenende schon heute übererfüllt, sie wurden nach dem Sieg in Runde eins Dritte in Runde zwei (62,41).

Christian Kukuk und Checker waren als Fünfte bestes deutsches Paar. Marcus Ehning und Coolio waren erneut null und landeten auf Rang acht. Sophie Hinners und Singclair waren als Elfte ebenfalls noch platziert.

