Isabell Werth ohne Wendy nach Balve

Die zehnjährige Rappstute Wendy de Fontaine sollte in diesem Jahr ihr Debüt bei den Deutschen Meisterschaften geben. Doch daraus wird nichts.

Eigentlich war der nächste Auftritt von Isabell Werths Stute Wendy de Fontaine am kommenden Wochenende in Balve geplant. Die Deutschen Meisterschaften müssen nun allerdings ohne die Sezuan-Tochter stattfinden, die Isabell Werth im Januar von dem gesperrten Pferdehändler und dänischen Championatsreiter Andreas Helgstrand übernahm. Wendy habe sich auf dem Paddock verletzt, erklärt Werth auf ihrem Instagram-Profil. Sie schreibt: „Leider hat sich Wendy am Sonntag auf dem Paddock leicht verletzt und sich eine Prellung zugezogen. Das braucht jetzt einige Zeit der Ruhe und deshalb wird sie in Balve nicht an den Start gehen. Quantaz trägt nun die Verantwortung alleine auf seinen Schultern. Das ist natürlich sehr schade, aber ich freue mich trotzdem auf Quantaz und Balve.“

Für den Quaterback-Sohn Quantaz wird das nicht der erste Auftritt in Balve. Er war in den letzten drei Jahren bei den Deutschen Meisterschaften dabei, gewann 2022 Bronze im Grand Prix Special und Gold in der Kür. Im letzten Jahr reichte es nicht für eine Medaille, das Paar wurde Vierter im Special hinter den Siegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera, Sönke Rothenberger und Fendi auf dem Silberrang sowie den Bronzemedaille-Gewinnern Frederic Wandres und Duke of Britain.

