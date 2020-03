Unsere Aktion für Reiter: Lesen gegen die Langeweile!

Bei dem Wort Netflix stöhnen Sie nur noch auf, in der ganzen Wohnung findet sich kein einziges Pferdehaar mehr und überhaupt sind Sie eher Frischluftfanatiker als Couch-Potato … Ertappt? Ja, die aktuelle Situation ist für uns Reiter nicht einfach – ebenso wie für den Rest der Gesellschaft. Unsere Idee, um die Corona-Krise ein bisschen erträglicher zu machen: lesen, lesen und nochmal lesen!

Dass wir momentan so viel wie möglich zu Hause bleiben sollen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, steht außer Frage. Auch wir Reiter sind da nicht ausgenommen! Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) setzt sich zwar mit Hochdruck dafür ein, dass die notwendige Versorgung und Bewegung der Pferde selbst im Falle einer möglichen Ausgangssperre sichergestellt werden muss – alle aktuellen Meldungen zu Corona-Pandemie, Notfallpläne und Checklisten haben wir für Sie auf einer Schwerpunkt-Seite zusammengestellt – aber so oder so müssen die Zeit beim Pferd und alle sozialen Kontakte momentan auf ein Minimum reduziert werden.

Unser Anti-Langeweile-Paket

Unser Vorschlag: Nutzen Sie die Zeit sinnvoll, bilden Sie sich weiter – und holen Sie sich die Pferde einfach als Lektüre nach Hause! Dafür haben wir ein tolles Care-Paket mit jeder Menge Lesestoff geschnürt. Und zwar als einmaliges Angebot für weniger als zehn Euro und ohne zusätzliche Versandkosten. Aber Achtung, nur so lange der Vorrat reicht!

Unser Care-Paket: Jetzt bestellen!

Unser Anti-Langeweile-Paket enthält vier Magazine, darunter aktuelle Ausgaben von St.GEORG und Mein Pferd, aber auch ältere Schätze, die definitiv lesenswert sind. Und eine kleine Überraschung findet sich auch noch im Paket. Also schauen Sie gleich bei uns im Shop vorbei und bestellen Sie noch heute Ihr „Anti-Langeweile-Paket“!

Wie bestelle ich meine Lieblings-Pferdemagazine?

Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt, wie Sie St.GEORG und Mein Pferd bestellen können. Ob im Abo (mit Prämie!), als Einzelausgabe oder als E-Paper: Bei uns gibt es genug Lesestoff und tolle Angebote!

Viel Spaß beim Lesen, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie vor allem gesund!