US-Olympiadressurpferd Aragon ist tot

Viele werden das Bild noch im Kopf haben: ein hübscher, kompakter Schimmel mit einem langbeinigen, gut sitzenden Reiter im Sattel. So haben Aragon und der US-Amerikaner Günter Seidel zahlreiche Erfolge erzielt. Nun ist Aragon mit 26 Jahren gestorben.

Das Alter machte Aragon zu schaffen. Darum musste er eingeschläfert werden. In seiner aktiven Zeit war der Schimmel eines der besten Dressurpferde der USA. Highlights der gemeinsamen Karriere mit dem Klaus Balkenhol-Schüler Günter Seidel waren sicherlich die Bronzemedaillen mit dem US-Team bei den Olympischen Spielen in Athen 20014 und zwei Jahre später bei den Weltreiterspielen in Aachen. Dazwischen wurden sie 2005 unter anderem Zwölfte beim Weltcup-Finale.

Aragon und Guenter Seidel haben neben ihrer Karriere noch eins gemeinsam: ihre Herkunft. Beide kamen in Bayern zur Welt. Seidel wanderte 1985 in die USA aus. Aragon folgte Ende der 1990er-Jahre. Gezogen wurde der Schimmel von Gerda Hagn, die ihre Lorenz (v. Ladykiller xx)-Flamingo-Tochter La Sabrina mit dem vor allem im Parcours erfolgreichen Abydos v. Acord-Abhang II angepaart hatte.

Seine ersten Turniererfahrungen sammelte der Wallach unter Monika Haas, mit der er sich in sämtlichen Reit- sowie Dressurpferdeprüfungen der Klassen A bis M stets gut platzieren konnte. 2001 ritt Günter Seidel ihn erstmals in Wiesbaden in der Kleinen Tour und wurde Vierter sowohl im Prix St. Georges als auch in der Intermédiaire I. Ein Jahr später ging er seinen ersten Grand Prix. Die Weltreiterspiele in Aachen waren sein letzter internationaler Auftritt.

Quelle: Eurodressage.com