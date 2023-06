Vielseitigkeitsreiterin Anna Lena Schaaf – Familienprojekt Buschreiten

Anna Lena Schaaf, geboren im August 2001, hat 2023 die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften in de Vielseitigkeit gewonnen. Mit 21 Jahren den Sprung aufs DM-Treppchen zu schaffen, ist schon etwas Besonderes. Und das mit einem Pferd, das der Großvater gezogen hat und mit dem „Leni“ Schaaf 2013 ihre erste Dressurreiterprüfung Klasse A und 2015 ihren ersten Stilgeländeritt geritten ist, klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein. Ist aber Realität. Julia Kathmann hat Anna Lena Schaaf 2021 für den St.GEORG besucht.

Anna Lena Schaaf war bereits im Pony-Lager sehr erfolgreich und gewann unter anderem mit der Ponystute Pearl die Europameisterschaft 2016 in Vilhelmsborg in Dänemark. Rückhalt bekommt die Vielseitigkeitsreiterin aus Voerde im Rheinland stets von ihrer Familie. Ihr Großvater Gerd Neukäter züchtete nahezu alle Pferde und Ponys mit denen sie erfolgreich war. So auch die Fidertanz-Laurentianer-Tochter Fairytale – ihr aktuelles Erfolgspferd.

Durch ihre Züchter- und Reiterfamilie kam Anna Lena Schaaf schon früh in den Sattel. Sie bekommt viele Tipps für das Training von ihrem Großvater, sowie von ihrer Oma Margret, die bis 2015 Landestrainerin der Pony-Vielseitigkeitsreiter war. Der eigene Hof, den die Großeltern gemeinsam mit Schaafs Mutter Ilka betreiben, war bis zum Beginn ihrer Ausbildung der Dreh und Angelpunkt der Rheinländerin. Derzeit absolviert sie ihre Ausbildung zur Pferdewirtin am Bundesstützpunkt des DOKR.

Seit 2018 wird sie im Rahmen des Talentpools der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport von ihrer Förderpatin Graciela Bruch unterstützt. Der Talentpool für Förderpatenschaften der Stiftung soll junge Talente und Förderer aus dem Pferdesport zusammenbringen. Nach der Nominierung durch einen Bundestrainer können sich Athleten bewerben, um in den Pool aufgenommen zu werden und einen Förderpaten an ihre Seite zu bekommen.