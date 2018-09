Weltreiterspiele 2018: Weitere Disziplinsponsoren, katastrophale Pflegerunterkünfte, eine Entschuldigung von Mark Bellissimo

Am Dienstag, also morgen, werden die Weltreiterspiele 2018 in Tryon, USA, eröffnet. Dass dafür alles bereit ist, muss man bezweifeln. Noch am vergangenen Wochenende wurden weitere Disziplin- und andere Sponsoren bekannt gegeben. Und Bilder von den Unterkünften einiger Pfleger sorgten für solche Empörung, dass Turnierchef Mark Bellissimo ein Statement abgab, in dem er sich entschuldigt.