Zangersheide trauert um Aktion Pur Z

Im Alter von 26 Jahren ist Aktion Pur Z auf dem Gestüt Zangersheide verstorben. Für das Gestüt und seine Betreiberin Judy Ann Melchior war er ein ganz besonderer Hengst, aus mehreren Gründen.

Aktion Pur Z lebt nicht mehr. Der Westfale wurde 26 Jahre alt. Über seinen Vater Ars Vivendi führte er väterlicherseits zweimal das Blut des Linienbegründers Almé Z. Der Selle Français-Hengst Almé Z, das Z verrät es, war einer der bedeutendsten Hengste als der belgische Unternehmer Leon Melchior das Gestüt Zangersheide im belgischen Lanaken aufbaute. Auch Ratina Z, das vielleicht berühmteste Pferd, das in Zangersheide zur Welt kam, stammt aus einer Almé-Mutter.

Josef Wierling aus Senden war der Züchter von Aktion Pur Z. Er hat aus seiner Stute Parodie v. Pilot-Goldlack mehrere erfolgreiche Geschwister zu dem Braunen gezüchtet. Unter anderem brachte die westfälische Stute auch den Rockwell-Sohn Rocky Mountain, der unter Toni Haßmann in internationalen Springen am Start war.

Herzenspferd Aktion Pur Z

Für Zangersheide-Chefin Judy Ann Melchior war Aktion Pur Z, der als Deckhengst auch international erfolgreiche Springpferde zeugte, aber nicht nur züchterisch von Interesse. In seinem Sattel ritt sie mehrere Saisons auf den großen internationalen Turnieren. Dabei gelang dem Paar ein Kunststück, das nur wenige Pferde-Reiter-Kombinationen haben bewerkstelligen können, schreibt das Gestüt Zangersheide: „Der wunderschöne braune Hengst spielte eine bedeutende Rolle in der Sportkarriere von Judy Ann Melchior. Bis heute gehören sie zu den wenigen Pferd-Reiter-Kombinationen, die in einer ganzen GCT-Saison in jedem Grand Prix fehlerfrei geblieben sind.“

Der erfolgreichste Nachkomme des Hengstes im deutschen Sportgeschehen ist AAA (kein Fehler, sondern der wirkliche Name des Wallachs). Unter Eva Bitter geht der Siebenjährige auch schon in internationalen Konkurrenzen.