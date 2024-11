Diamantenglanz – ein Juwel zu Helen Langehanenberg

Mit Diamantenglanz wechselt ein weiterer Hengst aus dem NRW-Landgestüt Warendorf in den Stall von Helen Langehanenberg. Sein Kollege Zoom hat dort gerade sein „Abitur bestanden“.

Diamantenglanz ist ein Oldenburger Hengst aus der Zucht der Wieghaus-Vorwerk GbR in Neuenkirchen-Vörden. Und vor allem ist der Schwarzbraune ein Stutenmagnet im NRW-Landgestüt Warendorf. Aus seinen ersten Fohlenjahrgängen stellte der sich auffällig bewegende Diamond First-Sohn gleich mehrere hochbezahlte Fohlen auf Auktionen.

Beim Sporttest 2023 erzielte er das zweitbeste Ergebnis seiner Altersgruppe. (Die Hengstseite von Diamatenglanz auf der Homepage des NRW-Landgestüts finden Sie hier).

Diamantenglanz auf den Spuren von Zoom

Drei Turnierstarts hat Diamantenglanz bislang absolviert. Zwei davon konnte er unter Manuel Springhetti in Siege ummünzen. Darunter war auch die Qualifikation für das Bundeschampionat.

Die Großmutter des Hengstes hat schon mehrere erfolgreiche Sportpferde geliefert, teilweise mit Erfolgen bis Klasse S. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Hengst aus dem Landgestüt Warendorf zu Helen Langehanenberg in Ausbildung geht. 2019 war der Zack-Sohn Zoom in den Stall in Billerbeck umgezogen. Dort konnte der Hengst Grand Prix-Reife erlangen und sich für das diesjährige Finale im Louisdor Preis qualifizieren.

Es hat „zoom“ gemacht

Gestütsleiter Dr. Felix Austermann ist glücklich über die Kooperation mit der Olympiareiterin: „Wir freuen uns darauf, dass dieser Ausnahmehengst in die fördernden Hände einer der besten Dressurreiterinnen der Welt kommt,“ wird er auf der Homepage des Landgestüts zitiert.

Das Kompliment gibt Helen Langehanenberg gleich an den vierbeinigen Beamten weiter „Wir sind ja erst in der Kennenlernphase, aber schon jetzt kann ich sagen, dass Diamantenglanz über wirklich herausragende Reiteigenschaften und ganz enormes Talent verfügt. Auch seine drei super Grundgangarten sind über jeden Zweifel erhaben und im Stall ist er einfach nur ein Schatz. Ich freue mich sehr, dass er nun Boxennachbar von „Zoomi“ ist“.