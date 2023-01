Abu Dhabi: Großer Preis an David Will und Cento du Rouet

Die kalte Jahreszeit nutzt David Will, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten Sonne zu tanken und Platzierungen zu sammeln. So auch heute im Großen Preis des CSI2* von Abu Dhabi.

David Will hatte den 16-jährigen Routinier Cento du Rouet gesattelt. Der OS-Wallach v. Chintan begleitet Will schon seit 2016 immer mal wieder. Er war mit ihm siegreich in Madrid, St. Gallen, Tryon, Toronto, Al Ain usw. 2018 wechselte er dann in den gemeinsamen Beritt der Beck Sporthorses GmbH und der Gugler Sport Horses GmbH, David Wills ehemaligem Arbeitgeber. Zunächst übernahm Timo Beck die Zügel des Wallachs, dann Yasser al Sharif aus Syrien. David Will ritt ihn erstmals wieder im Januar und Februar 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Danach verschwand Cento du Rouet von den internationalen Turnierplätzen und meldete sich nun mit einem Sieg zurück.

Er und Will waren eines von acht Paaren im Stechen, von denen wiederum fünf zweimal null sprangen. Allerdings kam keines der konkurrierenden Duos, ob nun mit oder ohne Abwurf, an die 36,13 Sekunden von Cento du Rouet. Klarer Sieg.

Zweiter wurde in 36,98 Sekunden Abdurakhmon Abdullaev aus Usbekistan im Sattel des zehnjährigen Westfalen Caballone v. Catoki, gefolgt von Salim Ahmed Al Suwaidi im Sattel des erst achtjährigen Stakkato Gold-Sohnes Staphael III (39,03).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.