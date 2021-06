Balve: Janne-Friederike Meyer-Zimmermann gewinnt Championat

Mit dem Championat von Balve endete gestern das Meisterschafts-Wochenende. Janne Friederike Meyer-Zimmermann siegte auf einem tollen Nachwuchspferd. Und apropos Nachwuchs: Die Finalqualifikation für Deutschlands U25 Springpokal sicherte sich Robin Naeve.

Der frischgebackene Deutsche Meister der Springreiter, Tobias Meyer, war gestern nicht im Championat von Balve am Start. Dafür aber viele seiner Kollegen und Kolleginnen, darunter auch Janne-Friederike Meyer-Zimmermann mit dem erst achtjährigen Holsteiner Chaka Chaka v. Casall. Als eines von neun Paaren konnten sich die beiden für das Stechen qualifizieren. Dort gelang ihnen dann eine richtig schnelle Nullrunde in 44,07 Sekunden – das war der Sieg! Zweiter wurde Marco Kutscher mit dem zwölfjährigen Westfalen Charco (0/44,38) vor Christopher Kläsener mit Atlantaz (0/45,47).

„Ich bin überwältig! Im Vorfeld habe ich noch überlegt, ob ich Chaka Chaka im Großen Preis reite. Ich habe ihn mitgenommen und erstmal mit den 1,40 Meter-Springen angefangen, da hat er sich direkt sehr gut angefühlt. Dann haben wir uns von Tag zu Tag gesteigert und im ersten 1,45 Meter-Springen haben wir uns direkt platzieren können. Ich bin den Parcours abgegangen, es war anspruchsvoll aber fair. Da habe ich gedacht: Das können wir schaffen, wir versuchen es jetzt einfach!“, so die glückliche Janne-Friederike Meyer-Zimmermann nach ihrem Sieg.

Für Chaka Chaka, den sie bereits seit einigen Jahren unter dem Sattel hat, war es der bisher größte Erfolg seiner jungen Karriere. „Zu Hause ist er eher so der ruhige Geselle und kann in der täglichen Arbeit auch mal ein bisschen bequem und faul sein. Im Stall ist er ein richtiger Schatz und die Ruhe selbst. Das sieht man auch in der Siegerehrung: Er bewegt sich nicht vom Fleck. Er hat vor nichts Angst, außer vor Traktoren. Und er hat ganz viel Potenzial am Sprung. Er ist zwar ein kleines Pferd, aber er hat ein riesiges Herz!“, schwärmt seine Reiterin über den Wallach.

Der Sieg in Balve dürfte für Janne-Friederike Meyer-Zimmermann auch ein kleines Trostpflaster sein: Eigentlich hatte sie mit ihrem Spitzenpferd Minimax an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen wollen. Aber der Schimmel verletzte sich im Training und konnte daher nicht mit nach Balve fahren.

Deutschland U25 Springpokal an Späteinsteiger

Der Name Naeve ist im Sprinsport gut bekannt, schließlich ist Jörg Naeve nicht nur selbst international im Parcours erfolgreich, sondern veranstaltet auf seiner Anlage in Ehlersdorf seit diesem Jahr auch Turniere. Trotz der familiären Vorbelastung, entschied sich Sohn Robin Naeve jedoch erst mit 16 Jahren für den Reitsport. Inzwischen hat der 23-Jährige einige Monat bei Ex-Weltmeister Jos Lansink in Belgien trainiert und seit Kurzem das Goldene Reitabzeichen in der Tasche.

Von seinem Sieg in der Finalqualifikation zu Deutschlands U25 Springpokal war Robin Naeve trotzdem überrascht. „Das ist der absolute Wahnsinn! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Als ich den Parcours abgegangen bin, habe ich gewusst, dass das eine schwierige Nummer wird. Casalia ist schließlich nur 1,63 Meter groß. Dafür hat sie aber ein großes Herz, wächst immer wieder über sich hinaus und ist sehr ehrgeizig. Einfach ein abnormales Pferd“, lobte er seine Stute. Und die zehnjährige Casall-Tochter bewies nicht nur, dass sie zwar klein aber oho ist, sondern nahm der Konkurrenz im Stechen auch mehr als 3,5 Sekunden ab. Das Nachsehen hatte damit Anna-Maria Grimm auf Lord Al Bahar. Noch schneller waren zwar Enno Klaphake und NC Verso Red Wine unterwegs, hatten allerdings einen Abwurf und wurden damit Dritte.

Balve war die vierte und letzte Qualifikationsstation von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter. Die jeweils fünf Punktbesten der Stationen sind für das Finale beim CHIO Aachen (10. bis 19. September) qualifiziert. Neben Robin Naeve haben in Balve Richard Vogel, Henry Delfs, Sophie Hinners und Elisa Held ihr Ticket für das Finale gelöst.

