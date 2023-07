Bexter Hof Open 2023: Reitsport für Amateure und Profis, Michael Symmangk siegreich

Vergangenes Wochenende fanden auf dem Bexter Hof in Herford die Bexter Hof Open 2023 statt. Von der Führzügelklasse, über eine Para-Dressur-Prüfung, Springprüfungen der Klasse A bis hin zum S**-Springen kamen alle Leistungsklassen zum Zuge.

Bereits am Donnerstag starteten die Bexter Hof Open 2023. Die Teilnehmer von unterschiedlichen Springprüfungen auf A-, L- und M-Niveau machten den Anfang. Insgesamt 483 Starts hielten die ersten beiden Tag bereit – abgerundet von einem Showprogramm am Freitagabend.

Am Samstag öffnete sich das Feld. Mit einem weiteren Angebot an A-Springen bekam der Nachwuchs die Chance, sein Können zu zeigen. Darüber hinaus traten acht Paare in einer Para-Dressur gegeneinander an. Siegerin dieser Prüfung wurde die Deutsche Vize-Meisterin aus dem Jahr 2022, Isabell Nowak. Die Pferdewirtschaftsmeisterin ging mit dem Oldenburger Siracusa an den Start und siegte mit der Wertnote 7,9 überlegen. Für die nächsten Wochen fasst Isabell Nowak die anstehenden Europameisterschaften ins Auge, für die sie zurzeit noch auf der Longlist steht. Die Plätze zwei und drei im Para-Wettbewerb belegten Lara Wübbeling mit Florentina (7,3) und Gerda Huber mit Glücksbringer (7,0).

Der abschließende Sonntag stand noch mal im Zeichen der Springreiter. Mit Springen in den Klassen M und S war das Niveau hoch. Die drei Hauptprüfungen des Tages bildeten ein S-Springen mit Stechen für Amateure, ein S**-Springen mit Stechen und eine Führzügelklasse, die zwischen den beiden Springen entschieden wurde. Leni Sophie Beins vom RFV Lopshorn Lage e.V. gewann den Führzügel-Wettbewerb auf Machello, bevor die richtigen Profis in den Parcours ritten.

33 Starter standen auf der Liste für das Zwei-Sterne-Springen der Klasse S, nur fünf zogen ins Stechen ein. Den Sieg sicherte sich Michael Symmangk mit seinem Wallach Caillaux, mit dem er im März auch den Großen Preis von Riesenbeck gewann. Nach einem fehlerfreien Ritt im Umlauf, blieb der Cornado I-Sohn auch im Stechen ohne Fehler. Die Zeit: 43,07 Sekunden.

Dahinter reihte sich der Steinhagener Tim Rieskamp-Goedeking ein. Er ritt Chico Bonito, einen zwölfjährigen Chacco Blue-Sohn, den er bereits seit 2018 unter dem Sattel hat. Fehlerfrei im Stechen und in 44,35 Sekunden holte das Paar Platz zwei. Platz drei ging an Markus Brinkmann (0/45,87), der mit Pikeur Callas eine Holsteiner Stute aus der Zucht des ehemaligen Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Breido Graf zu Rantzau, an den Start brachte.

Mit seinem bunten Programm brachte Veranstalter Lars Meyer zu Bexten Reitsportler und Pferdeliebhaber aller Couleur zusammen. Ein Konzept, das nicht nur ebendiese Pferdeliebhaber, sondern auch Besucher anlockte, deren Leidenschaft nicht das Pferd ist.

Alle Ergebnisse der Bexter Hof Open 2023 finden Sie hier.

auch interessant