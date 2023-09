Die Finalisten für die Horst-Gebers-Ponytour stehen fest

Die Horst-Gebers-Ponytour gibt es zur Förderung von U15-Talenten im Ponyspringsattel seit 2022 und wurde in diesem Jahr um ein Angebot für U16-Talente ergänzt. In Münster wird im Rahmen der Deutschen Amateurmeisterschaften nun das Finale der kleinen und großen Tour ausgetragen.

Dafür stehen die Finalisten nun fest. Die Small Tour für U15-Ponyreiter wird auf A-Niveau ausgetragen, in der Large Tour müssen sich U16-Reiter und ihre Ponys auf L-Niveau beweisen. Die Horst-Gebers-Ponytour hat zum Ziel, die Nachwuchstalente im Ponybereich an den Leistungssport heranzuführen. Möglich machen sollen das „attraktive Saisonziele“. Diese Ziele sind die Finals in Münster. Für sie konnten sich die Springreiter in sechs bis acht bundesweit ausgeschriebenen Qualifikationen empfehlen.

In Münster wird es im Gegensatz zu den Qualifikationen nochmal etwas kniffliger für die Ponycracks. Die Finalisten reiten in der kleinen Tour zum Abschluss ein A**-Springen mit Idealzeit und ein L-Springen mit Stechen. Die Finalisten der großen Tour treten in einem L-Springen mit Idealzeit und einem M*-Springen mit Stechen gegeneinander an. Gesamtsieger der bundesweiten Horst Gebers-Ponytour Small und Large sind jeweils die Sieger der Finalprüfungen.

Folgende Paare sind fürs Finale qualifiziert:

Small-Tour:

Frieda Grüber (Waldbrunn/BAW) mit Lara

Luisa Sophie Roth (Waldenbuch/BAW) mit Baileys und Black Jack

Elin Sorg (Fronhofen/BAW) mit Diamond Black B

Philippa Büssemaker (München/BAY) mit Metaxa

Lucy Höß (Dasing/BAY) mit Mick Jagger

Mirja Reinl (Reuth/BAY) mit Wiesenguts Tamikka

Paulina Doll (Wietze/HAN) mit Franz-Ferdinand

Julie-Maria Engehausen (Essel/HAN) mit Song Girl

Amely Simoni-Fey (Flörsheim/HES) mit Geralja’s Tommie

Chiara Chantal Schmidt (Sukow-Levitzow/MEV) mit Knight Shadow

Isabella Schröter (Niendorf/MEV) mit Starpower Casall

Janne Frederike Zahn (Uedem/RHL) mit Bartez

Niklas Reichert (Plötzkau/SAN) mit Royal de Coeur

Isabell Albert (Ascheffel/SHO) mit GVK Richthofen

Phelina Lage (Dannau/SHO) mit Gaarzer Casimir

Svea Wagner (Angermünde/SHO) mit Starpower Chagal

Josefine Maria Freudenberger (Dortmund/WEF) mit Steendiek’s Jolly Couer

Luna Hagedorn (Gütersloh/WEF) mit Mister Twister

Josefine Thabe (Dortmund/WEF) mit Fairlight van de Vlierbeek

Marlene Lingens (Bramsche/WES) mit Fidalgo

Large-Tour

Vroni Grüber (Waldbrunn/BAW) mit Mr. Bubble

Lucy Höß (Dasing/BAY) mit Non Stop

Paulina Doll (Wietze/HAN) mit Nightgirl VH Sonnishof Z

Margarita Hilger (Sickte/HAN) mit Jango

Viktoria Hilger (Sickte/HAN) mit Orchid’s Priantha

Fenja Kamps (Cuxhaven/HAN) mit Polia T

Louisa Haizmann (Bad Homburg/HES) mit Vin-Lee G

Milena Helly (Rimbach/HES) mit Nussini

Maximilian Kögler (Bad Nauheim/HES) mit Vinessa

Niklas Reichert (Plötzkau/SAN) mit Cyano

Skady Trümper (Blankenheim/SAN) mit O-Magic

Luna Hagedorn (Gütersloh/WEF) mit Top Cinderella NRW

Frieda Heinrich (Drensteinfurt/WEF) mit Picolino S.W.

Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock/WEF) mit Sucato

Johanna Klatte (Lastrup/WES) mit D’Agostinos Kid

Elena Wiegand (Haren/WES) mit Orchid’s Prosecco

