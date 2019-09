Ein Schecke für Gregory Wathelet

Belgiens Mannschaftseuropameister Gregory Wathelet hat ein neues Pferd im Stall, eines mit Sonderlackierung.

Gregory Wathelet bekommt den Schecken Utah van de Rock unter den Sattel, einen beim Selle Français registrierten Hengst mit niederländischem Vater (dem ebenfalls gescheckten Limbo v. Concorde-Rivaal) und französischer Mutter (v. Mozart des Hayettes).

Utah van de Rock war von dem Franzosen Marc Dilasser in den Sport gebracht worden, der mit ihm bis CSI5* im Einsatz war. Dilasser war bislang auch Besitzer des Hengstes zusammen mit dem Haras de Belesbast. Nun hat Dilasser seinen Anteil an das Gestüt verkauft, wo man entschieden hat, den Beritt von nun an Gregory Wathelet anzuvertrauen.

Dilasser wird laut Studforlife.com aber auch in Zukunft Pferde des Haras de Belesbast vorstellen.