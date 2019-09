Deutschland sucht „Das Supertalent“ – wir haben es gefunden!

Knabstrupper Hengst Scout (20) und seine zweibeinige Freundin Rosi Hochegger (54) aus dem Emsland könnten Deutschlands neues Supertalent bei RTL werden.

„Ich kann nichts und sein Talent ist, dass er macht, was er will!“ So stellte Rosi Hochegger sich und ihren Knabstrupper Hengst Scout der Jury von „Das Supertalent“ vor, in der dieses Jahr neben Dieter Bohlen Bruce Darnell und Sarah Lombardi sitzen.

Tatsächlich kann Rosi Hochegger eine ganze Menge. Sie ist Tiertrainerin und war lange als Stunt-Reiterin im Einsatz. Seit 25 Jahren arbeitet sie mit Tieren und einen Großteil dieser Zeit war auch Scout an ihrer Seite. Sie entdeckte ihn als Fohlen in Dänemark. Nun ist Scout 20.

Ob der Auftritt der beiden reicht, um ins Finale der RTL Show zu kommen, wird man sehen. Jedenfalls sind sie schon einmal eine Runde weiter.