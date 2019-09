Sport am Wochenende: Finale in New York

Die letzte Etappe der Global Champions Tour führt Reiter und Pferde über den großen Teich. In New York geht es nicht nur einmal mehr um sehr viel Geld, sondern auch um den Gesamtsieg in der Serie. Bester Deutscher im Ranking ist momentan Daniel Deußer.

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 25. bis 29. September in New York/USA

Die 18. und damit letzte Etappe der Global Champions Tour 2019 ist zugleich eine Premiere: Zum ersten mal gastiert die hochdotierte Serie für die besten Springreiter der Welt in New York. Veranstaltungsort ist Governors Island, einer ehemaligen Militärinseln in der Upper New York Bay. Übrigens: der Eintritt für Zuschauer ist frei, anreisen müssen sie allerdings mit der Fähre. Momentan liefern sich der Belgier Pieter Devos und Vorjahressieger Ben Maher aus Großbritannien ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Ranking. Mit 278 zu 277 Punkten geht Devos mit einem hauchdünnen Vorsprung in die finale Entscheidung. Aber auch Daniel Deußer liegt mit 259 Punkten aktuell noch auf einem aussichtsreichen dritten Platz. In New York setzt er auf die hoch talentierte, aber erst neunjährige Killer Queen und den zwölfjährigen Chacco Blue-Nachkommen Calisto Blue. Neben Deußer werden auch Marcus Ehning – aktuell Sechster im Ranking –, Marco Kutscher (17.) und Christian Kukuk (20.) noch ein letztes Mal auf Punktejagd gehen.

Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com

Internationales Offizielles Jugendturnier Finale (CSIOCh/J/Y/P) in Opglabbeek/BEL

Auch für den reiterlichen Nachwuchs, der im besten Fall einmal in die Fußstapfen von Deußer, Ehning & Co. treten wird, steht dieses Wochenende ein Finale an. Und zwar das in der Nationenpreis-Serie! Bei den Children (U14), Ponys (U16), Junioren (U18) und Jungen Reitern (U21) sind auch die deutschen Talente zahlreich vertreten. Schauplatz ist einmal mehr das moderne Reitzentrum Sentower Park in der belgischen Gemeinde Opglabbeek.

CSIOCh: Mathies Rüder (Fehmarn); Julius Bleser (Krefeld); Mikka Roth (Freimersheim); Thore Stieper (Hohenaspe); Lisa-Marie Funke (Goldenstedt).

CSIOJ: Alina Sparwel (Südlohn); Matthis Westendarp (Wallenhorst); Johanna Beckmann (Brunsbüttel); Britt Roth (Freimersheim); Anna Jurisch (Nuthetal).

CSIOY: Cedric Wolf (Buchholz); Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck); Franziska Müller (Hückeswagen); Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld).

CSIOP: Jonna Esser (Wipperfürth); Bo Chiara Gröning (Waltrop); Magnus Schmidt (Naumburg); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Lara Tönnissen (Senden).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Weltmeisterschaften der Ponyfahrer (CH-M-P-A1/A2/A4) in Aszar Kisber/HUN

Einspänner: Katja Berlage (Nettetal) mit Nordstern’s Stoertebecker; Fabian Gänshirt (Lahr) mit David L; Niels Grundmann (Fredenbeck) mit Tadeus 7; Sandra Schäfer (Nordwalde) mit Carino S

Zweispänner: Dieter Baackmann (Emsdetten) mit Gideon 37, Hesselteich’s Lion King, Hesselteichs Aventino; Birgit Kohlweiss (Weil der Stadt) mit Caspari M, Manolo K, Nobody 318; Jan-Felix Pfeffer (Oering) mit Cliff 55, Luigi 160, Merlin 1477; Christof Weihe (Petershagen) mit Arvalon Braint, Dango 9, Montie 3

Vierspänner: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler) mit Dana, Diamant 568, Mastro S Princess, T’Pau, Tinkerbell 33; Michael Bügener (Gronau) mit Challenge Pacton, Howell, Sunwillow Sirius, Zellemshoeve Monty, Bekshoeve Sandpiper; Dieter Höfs (Weil der Stadt) mit Big Ben 134, Chember, Stoertebekers Pablo, Tip Top GD WE, Trois Soixante et Onze; Sven Kneifel (Wunstorf) mit Keno 20, Lavaros S, Minnesota K, Nele, Tivoli II

Weitere Informationen unter www.facebook.com/kisber1819/

Internationales Springturnier (CSI5*/2*) in Waregem/BEL

CSI5*: Ludger Beerbaum (Riesenbeck); Michael Jung (Horb); Philipp Weishaupt (Hörstel)

CSI2*: Thomas Brandt (Winsen)

Weitere Informationen unter www.waregemhorseweek.be

Internationales Springturnier (CSI4*) vom in St. Tropez/FRA

Marcel Marschall (Altheim); David Will (Marburg)

Weitere Informationen unter https://hubside-jumping-en.hubside.fr/

Internationales Springturnier (CSI3*) in Canteleu/FRA

Frederick Knorren (Aachen); Matthias Mock (Röthenbach)

Weitere Informationen unter www.harasduloup.fr

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) in Baborowko/POL

CCI4*-S: Alina Dibowski (Döhle); Andreas Dibowski (Döhle); Felix Etzel (Warendorf); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Beeke Jankowski (Schmalensee); Pauline Knorr (Egestorf); Elmar Lesch (Thomasburg); Sophie Leube (Hamm); Nadine Marzahl (Munster); Dirk Schrade (Heidmühlen); Anna Siemer (Salzhausen); Katharina Tietz (Hanstedt)

CCI3*-S: Stephanie Böhe (Betzendorf); Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth); Beeke Jankowski (Schmalensee); Pauline Knorr (Egestorf); Marco Krüger (Munster); Leonie Kuhlmann (Einbeck); Elmar Lesch (Thomasburg)

CCI2*-S: Stephanie Böhe (Betzendorf); Andreas Dibowski (Döhle); Beeke Jankowski (Schmalensee); Marco Krüger (Munster); Anna Siemer (Salzhausen); Katharina Tietz (Hanstedt)

Weitere Informationen unter www.bhss.baborowko.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S) in Varsseveld/NED

CCI3*-L: Arne Bergendahl (Hamminkeln); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Konstantin Harting (Königswinter); Clemens Hayessen (Eyendorf); Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt); Cord Mysegaes (Ganderkesee); Jerome Robine (Darmstadt); Melina Rytir (Düsseldorf); Anna Lena Schaaf (Voerde); Josefa Sommer (Immenhausen); Gesa Staas (Bramsche); Peter Thomsen (Kleinwiehe); Katharina Wuthe (Delmenhorst)

CCI3*-S: Marie-Sophie Arnold (Fürfeld); Ricarda Berkenheide (Köln); Ann-Catrin Bierlein (Warendorf); Vanessa Bölting (Münster); Jens Borgmann (Fröndenberg); Marlene Andree Gas (Bomlitz); Christian Hayessen (Eyendorf); Caro Hoffrichter (Duisburg); Kai-Steffen Meier (Deuschland); Elena Otto-Erley (Warendorf); Aline Stahn (Calden)

CCI2*-L: Lea-Sophie Denker (Bocholt); Stephan Dubsky (Verden); Rebecca Herter (Neukirchen-Vluyn); Annina Lutter (Much); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Linus Richter (Wardenburg); Lisette Robine (Darmstadt); Anna Lena Schaaf (Voerde); Robert Sirch (Pähl); Kaya Thomsen (Lindewitt); Johanna Voelkel (Rheudt)

CCI2*-S: Juliane Barth (Hanstedt); Helena Bottermann (Voede); Amelie Colsman (Essen); Charlotte Fritzen (Hamminkeln); Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal); Jana Lehmkuhl (Voerde); Ben Leuwer (Heidmühlen); Annina Lutter (Much); Kai-Steffen Meier (Deutschland); Pia Münker (Wahlstedt); Sabrina Rieskamp (Hünxe); Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf); Noa Stürken (Dorsten-Hardt).

Weiter Informationen unter www.hippischfestijn.nl

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI1*/2*/YH Gorla Minore/ITA vom 26. bis 29. September; www.equieffe.it

CSI1*/2*/YH Bonheiden/BEL vom 26. bis 29. September; www.jumping-bonheiden.be

CSI2 Sacramento/USA vom 26. bis 29. September; www.westpalmsevents.com

CEI1*/2* Epe/NED am 28. September, www.endurancesport.nl