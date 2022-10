El Jadida: David Will und Zaccorado Blue Dritte im Weltcup-Springen

Den Marokkaner Abdelkebir Ouaddar beflügeln die Auftritte vor heimischem Publikum offensichtlich. Er holte heute in El Jadida schon den zweiten Weltcup-Sieg der Saison. Punkte gab es aber auch für David Will.

Schon Anfang des Monats in Tetouan waren Abdelikebir Ouaddar und der belgische Casall-Sohn Istanbull v.h. Ooievaardshof in einem Weltcup-Springen ganz vorne. Heute wiederholten sie den Erfolg. Nur vier der insgesamt 39 Paare blieben bis zum Schluss fehlerfrei. Ouaddar und Istanbull nahmen der starken Konkurrenz rund 2,5 Sekunden ab. Nach 34,61 Sekunden stoppte die Uhr. Insgesamt war es der fünfte Triumph für Abdelkebir Ouaddar in der Marokko Royal Tour.

Zweitschnellster war mit 37,14 Sekunden Frankreichs Simon Delestre auf dem neunjährigen KWPN-Hengst I Amelousina v. Dexter R. Auch die beiden waren schon zuvor in Marokko erfolgreich gewesen, unter anderem mit Rang drei in einem anderen Weltcup-Springen.

Rang drei holten David Will und der Holsteiner Hengst Zaccorado Blue v. Zirocco Blue in 37,50 Sekunden nach Deutschland. Das ist nur eine von vielen guten Platzierungen, die die beiden schon zusammen erringen konnten, seit der Hengst aus dem Besitz von Klaus Isaak Mitte vergangenen Jahres auf das Hofgut Dagobertshausen wechselte. Für Isaak hatte David Will ja seinerzeit auch Colorit geritten. Zaccorado Blue war von Max Kühner und dessen Bereiter Helmut Schönstetter in den internationalen Sport gebracht worden.

Die beiden waren heute das einzige platzierte deutsche Paar in El Jadida. Bei René Dittmer und Burlington Riverland wurden es vier Fehler im Normalparcours, acht waren es jeweils bei Nicola Pohl auf Catz du Sulpice und Sophie Hinners mit Graphik.

Dafür war Hinners im vorausgegangenen 1,45 Meter-Grand Prix mit dem Chaman-Sohn Cepano Baloubet Fünfte geworden vor René Dittmer und Corsica X v. Connor. Sieger war hier Elian Baumann (SUI) auf Little Lumpi E v. Lordanos.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.