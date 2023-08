EM-Springen: Mailand ist fertig, fast…, deutsche Pferde äußerst fit im Vet Check

Alle deutschen Springpferde haben die Verfassungsprüfung zum Auftakt der EM-Springen in Mailand ohne Probleme absolviert. Damit kann es losgehen, wenn denn die Bauarbeiten auf dem Areal bis morgen soweit beendet sind, dass man EM-Stimmung aufbauen kann. Momentan ist Matsch-Mailand davon noch weit entfernt.

Alle 85 Pferde sind fit für die EM-Springen in Mailand. Die deutschen Pferde waren frisch, Ben von Gerrit Nieberg sogar so frisch, dass er seinem Reiter am Ende des Vormusterns auf den Fuß sprang. Ringmaster Pedro Cebulka, im Nebenberuf Turnierkasper vom Dienst, formulierte am Mikrofon passend: „Horse accepted, rider in holding box“, also „Pferd akzeptiert, Reiter in die Wartebox“.

14

Während die Einflechtquote bei den deutschen Pferden bei 100 Prozent lag, sah das bei anderen Nationen anders aus. Aber schöne Haare sind ja nicht das entscheidende Kriterium. Die Pferde wohnen trocken, das Ambiente der Veranstaltung ist momentan noch eher im Werden. Diejenigen, die gestern angereist sind, sagen, es sei schon um ein Vielfaches besser als gestern. Die sintflutartigen Regengüsse waren dem Zeitplan nicht zuträglich. Als die deutschen Pferde ankamen, war an ein Ausladen zunächst nicht zu denken. Aber nun sind sie gut untergebracht bei der EM-Springen in Mailand.

Flair muss noch kommen

Ein Produkt bestimmte schon parallel zur Verfassungsprüfung die Szene: Aufgerollter Kunstrasen: Gefühlt hunderte Quadratmeter werden über hellbraun lehmigen Matsch gerollt. Das Gewebe, auf dem die Plastikhalme befestigt sind, ist aber wasserdurchlässig. Da spritzt bei heftigem Zutreten quasi vorgereinigtes Wasser durch die grüne Plastikpracht. So kommt man dann „trockneren Fußes“ von A nach B – immerhin.

Viele Reiter und Trainer schütteln derzeit noch den Kopf: „Die wissen doch schon länger, dass hier eine Euro stattfinden soll“, heißt es immer wieder. Für das Wetter kann man niemand verantwortlich machen. Aber das ganz große Championatsfeeling kommt derzeit noch nicht auf. Der Blick auf den Platz, an dem die Hindernisse, teilweise noch in Folie geschlagen, auf ihren ersten Einsatz warten, verheißt aber abwechslungsreiche Motivsprünge. Von modernen Fotoprints bis zu römischen Säulen, Amphoren und Marmoranleihen.

Impressionen Tag null der EM-Springen Mailand

13

Das Warm Up-Springen beginnt um 15 Uhr. 90 Sekunden haben Pferd und Reiter Zeit, das Stadion kennenzulernen.