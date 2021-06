Gorla Minore: Nationenpreissieg sowohl für die Children als auch für die Ponyreiter

Mega Tag heute für die Deutschen beim Nationenpreisturnier der Nachwuchsspringreiter im italienischen Gorla Minore! Sowohl bei den Ponys als auch bei den Children holten sie den Sieg.

Überragend unterwegs waren die deutschen Ponyreiter, die sich mit zehn Fehlern gegen Italien mit 25 und die Schweiz mit 35 Strafpunkten durchsetzten. Das Springen hatte es in sich. Im ersten Umlauf gelang von allen Teams nur Leonie Assmann und Hankifax H eine fehlerfreie Runde, die sie im zweiten Umlauf dann auch gleich nochmal wiederholten. Emile Baurand auf Ami hatte erst vier, dann null Fehler. Fünf und einer wurden es für Eva Kunkel und Catness. Allein bei Teresa Häsler und Berkzicht Rob gab es mehr als eine Stange: 15 Fehler im ersten Umlauf, vier im zweiten.

Auch den Children wurde nichts geschenkt. Hier kam die siegreiche deutsche Mannschaft auf acht Fehler. Rang zwei ging nach Spanien mit 16 Strafpunkten, gefolgt von Italien mit einem Fehler mehr. Für Deutschland holten Emma Bachl auf Classic White und Amy Helfrich mit Leon die Kohlen aus dem Feuer. Beiden gelangen zwei fehlerfreie Umläufe. Bei Ava Ferch und Last Minute wurden es jeweils vier Fehler in beiden Runden. Das waren auch die beiden Abwürfe, die zählten, denn Antonia Häsler und Dynamite N schieden in beiden Umläufen aus.

