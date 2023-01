Hans-Dieter Dreher gewinnt den Großen Preis von Amsterdam 2023

Gestern Zweiter, heute Erster – läuft für Hans-Dieter Dreher beim Weltcup-Turnier von Amsterdam! Und beinahe hätte es erneut einen deutschen Doppelsieg gegeben.

Gestern Abend hatte der Sieger des Hauptspringens Daniel Deußer auf Bingo Ste Hermelle geheißen. Die beiden waren auch heute die Schnellsten im mit elf Paaren besetzten Stechen um den Großen Preis von Amsterdam. Allerdings nahmen Deußer und der zwölfjährige französische Hengst v. Number One d’Iso unterwegs eine Stange mit. Das bedeutete Rang sechs in der Endabrechnung.

Damit war der Weg frei für Hans-Dieter Dreher im Sattel des elfjährigen Holsteiner Wallachs Elysium v. Zirocco Blue. Der Schimmel ist seit rund zwei Jahren in seinem Beritt und in der Zeit haben sie bereits etliche Schleifen gewonnen. Aber ein Fünf-Sterne-Grand Prix war bislang noch nicht darunter gewesen. Heute war es so weit. Von den fünf Doppelnullern waren Dreher und Elysium, der übrigens vorher von einer Österreicherin geritten worden war, das einzige Paar, das den Stechparcours in weniger als 40 Sekunden schaffte. Ein klarer Sieg.

Rang zwei (40,65 Sekunden) sicherte sich Maikel van der Vleuten, ebenfalls mit Holsteiner Partner unter dem Sattel, der zwölfjährigen Toulon-Tochter Dywis HH, die der Olympia- und WM-Dritte aus den Niederlanden Anfang vergangenen Jahres von seinem Landsmann Pim Mulder übernommen hatte.

Rang drei holten Kevin Staut und die OS-Stute Dialou Blue PS v. Diarado’s Boy in 40,81 Sekunden nach Frankreich.

Marcus Ehning und seine Hannoveraner Calido-Tochter Calanda drehten die schnellste Vier-Fehler-Runde im Normalparcours und waren damit „einen raus“ aus der Platzierung. Ebenfalls vier Strafpunkte wurden es bei Jana Wargers und ihrer Dorette v. Dollar du Murier. Philipp Weishaupts Krokant kam heute mit 20 Fehlern aus dem ersten Umlauf.

