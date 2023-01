Cathrine Dufours Bohemian verkauft

Nun hat auch Cathrine Dufours zweites Championatspferd den Stall der Dänin verlassen. Dufour selbst gab das bekannt.

Auf ihrer Instagram-Seite berichtet Cathrine Dufour, dass sie in enger Abstimmung mit Bohemians Besitzern, der Familie Zinglersen, beschlossen habe, den Westfalen zu verkaufen. Für Dufour endet damit eine Ära. „Im Dressursport an der Spitze zu bleiben, erfordert eine Menge und manchmal bedeutet es auch, dass ein Pferd gehen muss. Wir haben entschieden, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Zusammen werden wir in neue Pferde investieren, auf dass wir hoffentlich noch weitere Träume verfolgen und mehr ,one in a million‘ Pferde wie Bohemian ausbilden können.“

Ein solches war Bohemian ganz sicher. Als junges Pferd kam der 13-jährige Westfale v. Bordeaux (Z.: Heinrich Langewellpott) zu Cathrine Dufour. Zuvor war er von Katrine Kraglund bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo bei den Sechsjährigen vorgestellt worden. Dort wurde er in der Qualifikation Letzter, gewann das kleine Finale und war schlussendlich Achter. Bereits damals war klar: Das ist ein außergewöhnliches Pferd!

Das hat Bohemian im Laufe der Jahre bei Cathrine Dufour bestätigt. Ihre beste Saison war 2021, wo sie als Vierte knapp an einer Medaille in der Kür vorbei geschrammt sind und auch mit der Mannschaft Rang vier belegt hatten. Doch dann kamen die Europameisterschaften in Hagen, wo sie Zweite im Special und Dritte in der Kür wurden, also Silber und Bronze gewannen. In Aachen hatten sie noch einmal ein super Turnier im Sommer 2022, gewannen Grand Prix und Kür. Für die Weltmeisterschaften in Herning wählte Dufour dennoch Vamos Amigos. Beim Weltcup-Turnier in Stockholm zog sie den Wallach nach einem Grand Prix mit nur 73,761 Prozent zurück. Das war das letzte Turnier der beiden.

Bohemians neue Heimat sind die „Sportpferde Galleria“. Unter anderem Helen Langehanenberg hat Pferde mit dem Präfix „Galleria’s“ im Stall, beispielsweise Galleria’s Summerville, der mit Langehanenbergs Stallreiter Manuel Dominguez Bernal 2022 bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde am Start gewesen war und Rang 15 im Finale bei den Fünfjährigen belegt hatte.