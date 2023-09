Hardelot: deutsches Team Sechster bei den EM Springen für Veteranen, Silke Lehmann beste Deutsche

In Hardelot in Frankreich wurden vom 7. bis 10. September die Europameisterschaften im Springen für Veteranen entschieden.

Für das deutsche Team starteten Udo Kloetzel mit Sleeta, einer zwölfjährigen Oldenburger Stute v. Spartacus TN, Silke Lehmann mit der elfjährigen Oldenburger Stute Calahary v. Calmando, Paul-Heinz Meier und Chez Arco, ein 14-jähriger Rheinländer Wallach v. Berlin und Heike Willenberger mit dem siebenjährigen Holsteiner Wallach Baridos H v. Constanzenhof’s Barcley. Mit einem Gesamtergebnis von 31.98 Punkten landeten die deutschen Springreiter auf Platz sechs. Gastgeber Frankreich gewann die Goldmedaille mit 3.08 Punkten vor Großbritannien mit 11.56 Punkten. Die Schweizer Equipe freute sich über die Bronzemedaille mit 16.46 Punkten. Die Vorjahressieger aus Italien ordneten sich hinter Deutschland auf Platz sieben ein.

Silke Lehmann wird 15.

Silke Lehmann platzierte sich mit Calahary als beste deutsche Starterin in der Einzelwertung auf Rang 14. Paul-Heinz Meier wurde mit Chez Arco 25. und Teamkollege Udo Klötzel mit Sleeta 28. Als Einzelstarterin reiste Isabell Dehning mit der neunjährigen DSP-Stute Lully Mae v. Quadam nach Frankreich und beendete die Europameisterschaft auf Platz 30. Dicht dahinter rangierte sich Heike Willenberger mit Baridos H auf Rang 31.

In der Einzelwertung siegte der Spanier Diego Uson Olaso mit Caravaggio de Lison Z und sicherte sich die Goldmedaille. James Loffet und Gaudi aus Großbritannien wurden Vizeeuropameister. Mannschaftskollegin Nicola Frankland schnappte sich mit Kings Welcome die Bronzemedaille. Alle drei blieben in allen Wertungsspringen fehlerfrei.

Rahmenspringen an deutsche Heike Zinser

Am Ende gab es aber doch einen Sieg für Deutschland in Hardelot. Eines der Rahmenspringen konnte Heike Zinser mit ihrem achtjährigen Oldenburger Wallach Constalino PS v. Conthargos gewinnen.

Insgesamt nahmen an der Wertung für die Europameisterschaft 45 Reiter aus elf Nationen teil. In der Mannschaftswertung gingen neun Teams an den Start. Die Teilnehmer waren allesamt über 45 Jahre alt und ritten Springen mit einer Höhe von 1,25 Meter. Zuständig für dieses Turnier ist die Association of Jumping Riding Ambassador (AJA).

Annemieke Schuldt