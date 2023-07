Iren sind Mannschafts-Europameister Junge Reiter in Gorla Minore, Deutschlands Springreiter Siebte

Der irische Springnachwuchs ist gut unterwegs in Gorla Minore. Der Sieg in der Europameisterschaft der Jungen Reiter kam entsprechend nicht unerwartet. Das deutsche Team landete im Mittelfeld.

Bei den Nachwuchs-Europameisterschaften im Springen in Gorla Minore in Italien, wo es regnerisch war, lief es für die Jungen Reiter nicht ganz so gut wie für die Children. Hatten die „Küken“ der deutschen Abordnung noch den Titel dank eines grandiosen Stechritts von Brianne Beerbaum gewonnen, mussten sich die Jungen Reiter mit Platz sieben begnügen. Insgesamt waren 16 Mannschaften in Gorla Minore am Start.

Uneinholbare Iren in Gorla Minore

16 Ritte, zwei Abwürfe – da kann man schon fast vom „Deklassieren“ des Feldes sprechen. Die irische Abordnung fügte den 2,5 Strafpunkten, die sie aus dem ersten Wertungsspringen mit in den Nationenpreis gebracht hatten, keine weiteren hinzu. Enstprechend gut sieht die Ausgangslage der Reiter für die Einzelwertung aus. Neue Mannschafts-Europameister wurden Niam Mcevoy/Templepatrick Welcome Limerick (0/0), Rhys Williams/Playboy (0/4), Seamus Hughes Kennedy/ESI Rocky (0/0) und der Cian O’Connor-Schüler Max Wachmann/Quintini (4/0).

Über Silber konnten sich die Belgier freuen, wenngleich mit deutlichem Abstand. 15,09 Zähler, 3,09 aus der ersten Wertung, brachte die Equipe ins Ziel. Jules van Hoydonck/Minte vd Bisschop (4/0), Matthieu Bourdeoud’Hui/Oscar the Homage (8/0), Leon Brutsaert/Corleone Tour Vidal (0/15) und Tristan Guisson/Naturelle vh Legitahof (4/4) landeten gut drei Zähler vor den Briten. Oliver Fletcher/IV Willem (4/0), Nicole Lockhead Anderson/Chatondo (0/8), Claudia Moore/Hardesther (0/0) kamen auf je einen „Nuller“. Alexander McLean/Gino (8/16) lieferte beide Streichergebnisse.

Deutschland ohne Nullfehlerritt

Was Bundestrainer Otto Becker für „die Großen“ stets als Direktive ausgibt, „wir brauchen Doppelnuller“, gilt selbstverständlich auch für den Nachwuchs. In Gola Minore hätte ein Nullfehlerritt schon dem Resultat geholfen. In allen Runden nahmen Magnus Schmidt/Miss Balou, Johanna Beckmann/Cheenook, Lea-Sophie Gut/Canturia jeweils eine Stange mit. Nur eine Stange, aber die Summe macht’s. Mick Haunhorst und Clarimo’s Girl kamen am Ende auf drei Abwürfe aus beiden Umläufen. Mit 33,54 Punkten war für das Team Germany in der Endabrechnung nicht mehr als Platz sieben drin.

Übersicht der Mannschaftsergebnisse der Europameisterschaft in Gloa Minore.