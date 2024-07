„Kleiner Bruder“ Enno Klaphkae siegt im U25 Springpokal 2024 in Aachen

Der U25 Springpokal 2024 in Aachen ist nicht nur prestigeträchtig, er ist auch eine wahre Talentschmiede: Richard Vogel hat ihn dreimal gewonnen, Kendra Claricia Brinkop genauso wie Maurice Tebbel. 2018 war Laura Klaphake im Finale, heute hat ihr Bruder Enno Klaphake sich das Finale gesichert.

Der U25 Springpokal ist ein Fall für das Guiness Buch der Rekorde, Kategorie „Serie im Springsport mit dem längsten Namen“. Denn als Enno Klaphake heute in der Soers auf die Ehrenrunde ging, da war er Sieger im „Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel“.

Ins Stechen waren immerhin acht Paare vorgedrungen.19 waren am Start. So ganz an seinen Sieg wollte Enno Klaphake nicht glauben, auch wenn er sich im Sattel des zwölfjährigen NC Verso Red Wine v. Vigo d’Arsouilles mit 38,17 Sekunden an die Spitze des Feldes gesetzt hatte. Klaphake wusste: Hannes Ahlmann, Sieger der Prüfung zum Auftakt des CHIO am Dienstag, war letzter Bewerber im Stechen, „und Hannes ist schnell“. Hannes Ahlmann und Tokyo sausten in der Tat über die Stangen, dass sie wie die Sieger aussahen. Doch am letzten letzten Hindernis fiel dann doch eine Stange – aus der Traum vom Sieg im U25 Springpokal 2024. Es wurde Rang sechs.

Enno Klaphake kennt seinen Sieger sein halbes Leben

„Jetzt hier in Aachen gewinnen zu dürfen – ja, Ausnahme! Ein Wahnsinnsgefühl!“ freut sich Enno Klaphake. Den OS-Wallach NC Verso Red Wine kennt der neue U25 Springpokal schon lange. „Ich habe ihn, seit er sechs ist. Er ist ein sehr spezielles Pferd – aber gerade dadurch so gut, weil er vorsichtig ist und eine so gute Einstellung hat. Wenn ich kämpfe, kämpft er mit!“ Speziell sei der Wallach, weil er zuhause durchaus guckig und schreckhaft sein könnte. Aber im Parcours wird aus dieser Sensibilität das gewisse Etwas, das Sieger brauchen.

Mylene Kruse Zweite im U25 Springpokal 2024

2023 war Mylen Kruse Deutsche Meisterin der U25 Springreiter und siegte auch bei den Deutschen Meisterschaften der Damen. Mit dem Holsteiner Hengst Lovelight v. Lord Z, der im U25 Springpokal 2024 sein erstes Stechen unter Kruses Sattel ging, blieb sie in schnellen 40,60 Sekunden ohne Abwurf. Kruse nutzt Aachen auch, um beim Abreiten noch viele Eindrücke der Topreiter zu sammeln, „am Ende kann man niemanden kopieren, nur etwas mitnehmen“.

Derbysieger Marvin Jüngel ritt in Aachen die neunjährige Kontendra v. Contendro. Ein Pferd, das altersgemäß noch nicht über die ganz große Erfahrung verfügt. „Ich bin super, superstolz! Die Stute wächst ja gerade erst in all das hinein und das war ein unheimlich schnelles Stechen. Ich bin auf jeden Fall mehr als glücklich!“ (0/41,23).

Die Plätze vier und fünf gingen an Antonia Locker auf Cristobal (0/41,68) und Beeke Carstensen, Schwester der Vorjahressiegerin Teike Carstensen, mit Carbas (0/44,94).

Ergebnis des U25 Springpokal 2024 Aachen