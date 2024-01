Marcus Ehning und Stargold gewinnen Freitagshighlight in Amsterdam

Zwölf Paare im Stechen um den „De Telegraaf Prize“ gestern in Amsterdam, neun aus den Niederlanden, aber der Sieg ging an das einzige deutsche Paar des Dutzends.

Die letzten werden die ersten sein – als letztes der 46 Paare in dem 1,50 Meter Springen mit Stechen hatten sich Marcus Ehning und Stargold gestern Abend zu vorgerückter Stunde fürs Stechen qualifiziert. Hier hatten bis dahin Harrie Smolders und sein Emerald-Sohn Escape Z mit 35,45 Sekunden den Ton angegeben. Man hatte nicht den Eindruck, dass es noch sehr viel schneller ginge. Aber wenn Marcus Ehnings Stargold „in the mood“ ist, kann er eben Unmögliches möglich machen. So nahm er Smolders und Escape Z als letztes Pferd eine volle Sekunde ab und galoppierte nach 34,45 Sekunden als Sieger ins Ziel. Smolders wurde Zweiter.

Und auch dahinter leuchtete es oranje. Marc Houtzager und sein inzwischen 16-jähriges Toppferd Sterrehof’s Dante sprangen in 35,76 Sekunden auf Rang drei, gefolgt von Henk Frederiks mit Impian D (37,57) und Kevin Jochems im Sattel von Casillas van de Helle (37,71).

Jana Wargers auf Rockwell RC und Philipp Schulze Topphoff mit Vivantas verpassten das Stechen mit jeweils einem Abwurf. Zwölf Fehler wurden es für Daniel Deußer auf seinem Tobago Z-Sohn Otello de Guldenboom.

