Mario Stevens und Starissa gewinnen Großen Preis von Niedersachsen

Starissa ist unter Mario Stevens ein Pferd mit Zukunft. Diese Erkenntnis aus der Saison 2022 hat sich nun auch im Großen Preis von Niedersachsen in Braunschweig zum Auftakt von 2023 wieder bewahrheitet.

Verbrenner oder lieber E-Mobility? Die Frage stellte sich für Mario Stevens und Starissa nicht. Denn ein Auto gab es nicht als Ehrenpreis im Großen Preis von Niedersachsen. Dabei wurde das Hauptspringen in Braunschweig von der Volkswagen AG präsentiert. Aber die 25.000 Euro Siegprämie kann der amtierende Deutsche Meister ja auch in ein paar PS investieren, egal ob mit vier Reifen oder vier Hufen.

Der Stakkato Gold-Sohn Starissa, eines der großen Talente im Deutschen Springsport, hatte eine Turnierpause und die hat er zum Kraftsammeln genutzt. „Im Umlauf bin ich fast runtergefallen, weil Starissa in der Dreifachen so einen Satz gemacht hat“, so der Sieger in der Rückschau. „Braunschweig ist erst wieder sein zweites Turnier. Dass er so schnell wieder voll da ist, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ein unglaubliches Gefühl.“

13 Paare konkurrierten im zweiten Umlauf um den Sieg. Die gewagteste Linie nahmen Starissa und Mario Stevens von Hindernis drei auf die Kombination 4a-b. Das brachte in der Endabrechnung unfassbare 3,32 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Johannes Ehning. Der hatte Classic Donna v. Mylord Carthago gesattelt. „Ich war schon froh, dass ich im Umlauf überhaupt null war“, so Ehning. „Ich kenne das Pferd erst seit vier, fünf Monaten und sie ist auch erst siebenjährig wirklich in den Sport gekommen. Dafür hat sie das heute schon super gemacht.“

Platz drei ging an die in den Niederlanden ansässige Australierin Hilary Scott auf der selbstgezogenen Stute Oaks Milky Way, 2022 in der Aussie-Equipe bei den Weltmeisterschaften in Herning.

