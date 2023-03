Weser-Ems gewinnt deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Braunschweig

Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Springreiten, sprich die Konkurrenz der Landesverbände, wurde heute in Braunschweig entschieden. Die Sieger kamen aus Weser-Ems, Mecklenburg-Vorpommern kam auf Platz zwei vor Holstein.

Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2023 geht an ein starkes Herren-Trio aus dem Landesverband Weser-Ems: Die beiden „Stalljockeys“ von Paul Schockemöhle, Philip Rüping und Patrick Stühlmeyer hatten Tobias Meyer an ihrer Seite. Meyer, in Balve Deutscher Meister 2021, reitet seit ein paar Monaten wieder für das Gestüt Sprehe. Er hatte den elfjährigen Coupe Gold in Braunschweig am Start. Als allerletzter Reiter der Prüfung um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft unterlief den beiden ein Abwurf. Der bereitete Tobias Meyer aber kein Kopfzerbrechen: „Ich wusste ja, dass ich mich auf meine beiden Kollegen verlassen kann.“ Und tatsächlich lieferten sowohl Philip Rüping mit Miss Chacco PS als auch Patrick Stühlmeyer auf Dikanno PS ab. Nach sechs Runden standen für die Abordnung aus Weser-Ems einzig allein vier Strafpunkte von Meyer zu Buche. So konnte sich das Trio zusammen mit Mannschaftsführer Jens Thormälen über den Titel freuen.

Norddeutsch ging es im Klassement der deutschen Mannschaftsmeisterschaft auch weiter, Mecklenburg-Vorpommern mit Mannschaftsführer Torsten Lanske landete mit Thomas Kleis auf Silberpfeil M, Christoph Lanske auf Catching Fire und Ulf Ebel auf Chaccolina auf Platz zwei. Für die Equipe aus dem Nordosten waren es zwei Abwürfe.

Bronze ging in den „ganz hohen“ Norden, nach Schleswig-Holstein. Zehn Strafpunkte waren es bereits nach dem ersten Umlauf für Peter Jakob Thomsen und Clooney, Christin Schulz auf Nascari und Claas Hermann Romeike mit Crazy Friend. Im zweiten Durchgang blieben die von Harms Sievers angeführte Mannschaft dreimal ohne Fehler.

Zu der „Deutschen Meisterschaft für die Landesverbände“ waren 14 Mannschaften aus 13 Landesverbänden nach Braunschweig gekommen. Die Ergebnisse finden Sie hier.