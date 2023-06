Marvin Jüngel siegt im Großen Preis von Swinemünde

Die Cavaliada Summer 2023 brachte in den letzten Tagen den Reitsport an die polnische Ostseeküste. Am Strand von Swinemünde wurde Fahrsport ausgetragen, Showprogramm geboten, eine Reitsportmesse veranstaltet und im Parcours gekämpft. An letzterem beteiligte sich unter anderem Marvin Jüngel, der am Sonntagnachmittag den Großen Preis gewann.