Balve: Finalqualifikation U25 Springpokal an Linn Hamann, alle Finalisten für Aachen stehen somit fest

Linn Hamann hat es schon einmal in Hagen versucht, doch für ein Finalticket des U25 Springpokals in Aachen reichte es im April noch nicht. In Balve gewann sie mit Quality Choice nun die Finalqualifikation und darf somit in Aachen reiten. Ein vierköpfiges Stechen hatte die Entscheidung bringen müssen.

Linn Hamann und ihr neunjähriger Quick Star-Sohn Quality Choice setzten sich gegen drei weitere Paare im Stechen durch. Der von Kai Ligges gezogene westfälische Wallach bewältigte den Stechparcours unter seiner 24-jährigen Reiterin in nur 35,33 Sekunden – und ließ dabei alle Stangen in den Auflagen. Damit nahmen die beiden der Konkurrenz fast anderthalb Sekunden ab. Das bedeutete nicht nur den Sieg, sondern auch das Finalticket für Aachen für das Paar.

Rang zwei wurde es für den ja bereits letztes Jahr am U25 Springpokal-Finale teilnehmenden Sportsoldat Sönke Fallenberg und seine aus Familienzucht stammende Schimmelstute Chakira TF dank einer fehlerfreien Runde im Stechen in 36,74 Sekunden. Auch diese beiden sind in Aachen somit wieder dabei.

Mit dem jüngsten Pferd des Starterfeldes, dem achtjährigen Pixel van’t Kattenheye, ritt Emilia Löser zu Platz drei in der Finalqualifikation. Die beiden waren im Stechen ebenfalls ein weiteres Mal ohne Fehler geblieben und kamen nach 37,57 Sekunden ins Ziel. Trotz dieser Top-Platzierung reicht es aufgrund von „nur“ Platz neun in der Einlaufprüfung von Hagen nicht für ein Finalticket bei Emilia Löser.

Die Sieger der Wertungsprüfung in Balve, Mia-Charlotte Becker und Beryl des Pres, wurden Vierte durch einen Abwurf im Stechen (37,52 Sekunden). Auch sie sind damit für Aachen gesetzt. Ihre Starterlaubnis für Aachen sicherten sich außerdem Max Haunhorst mit Cosa Nostra (Sieger der Einlaufprüfung) sowie Antonia Ercken mit Chaya Lotta (Platz vier in der Wertungsprüfung, Platz fünf in der Finalqualifikation).

Als Nachwuchsbundestrainer, der den U25 Springpokal betreut, resümierte Peter Teeuwen: „Wir hatten hier in Balve ein sehr gutes Starterfeld und starke Reiter-Pferd Paare, die sich auch am Ende über drei Tage durchgesetzt haben. Top Bedingungen sorgten für top Sport und auch ein sehr spannendes Stechen.“

Alle Ergebnisse der Finalqualifikation zum U25 Springpokal in Balve 2023 finden Sie hier.

Finalisten für U25 Springpokal Finale in Aachen 2023

Damit stehen die 20 Finalpaare für Aachen nun fest:

• Linn Hamann und Quality Choice

• Sönke Fallenberg und Chakira TF

• Mia-Charlotte Becker und Beryl des Pres

• Antonia Ercken und Chaya Lotta

• Max Haunhorst und Cosa Nostra

• Franziska Müller und Cornado’s Queen

• Hannes Ahlmann und Nerrado

• Lea Sophie Gut und Canturia

• Lars Volmer (Vorjahressieger) und Luna Lovegood

• Alicia von Daniels und Carambo Z

• Elisa Held und Edonja G

• Vivien Blandfort und Chaccolette

• Fynn Müller-Rulfs und Cool Edition

• Pia-Luise Baur und Iscayo

• Elisa Marlene von Hacht und Lancoon

• Marvin Jüngel und Balou’s Erbin (Derby-Sieger 2023)

• Niklas Betz und Million Dollar Baby

• Marvin Carl Haarmann und Bagueli

• Maren Hoffmann und Lucy

• Teike Carstensen und Greece (mittlerweile Vier-Sterne-siegreich)

Auch interessant