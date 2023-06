Brandenburg-Anhalt siegt beim Bundesjungzüchterwettbewerb

Zum 25. Jubiläum des Bundesjungzüchterwettbewerbs gab es einen Heimsieg im Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse. Kein Vorbeikommen an den geschulten Augen der Nachwuchszüchter aus Brandenburg-Anhalt.

Zwei Altersgruppen, vier Disziplinen, das sind die Eckdaten des Bundesjungzüchterwettbewerbs. In der Altersklasse I starten die Junioren (bis 18 Jahre), in II die Senioren (bis 25 Jahre). Sie alle werden geprüft in Theorie, Exterieur- und Freispring-Beurteilung sowie Vormustern. Neben den Mannschafts- und Einzelwertungen der beiden Altersgruppen gibt es auch noch eine Gesamtwertung, und da waren die Nachwuchszüchter aus Brandenburg-Anhalt einsame Spitze.

Mit 1885,46 Punkten setzten sich die Junioren Henrikje Doose, Henni Edler und Hanna Roitsch sowie die Senioren Antonia Ritter, Lukas Paulix und Jule van Os gegen die Mannschaften aus Hannover (1873,71) und dem Rheinland durch (1858,27).

Das Brandenburg-Anhaltiner Junioren-Trio triumphierte auch in der Gesamtwertung der Junioren. Henrikje Doose (17) und Hanna Edler (15) lieferten zudem die besten Einzelergebnisse.

Senioren

In der Mannschaftswertung der Senioren waren die Hannoveraner die Besten. Wiebke Poppe, Mirja Sprecksel und Merlin Campe setzten sich mit 989,54 Punkten gegen Brandenburg-Anhalt (965) und das Rheinland (949) durch.

Auch in der Einzelwertung siegte Hannover, dank Wiebke Poppe, die mit starken 97 Punkten in der Königsdisziplin, dem Vormustern, glänzte.