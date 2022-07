Silber bei der WM Jungzüchter für Hannoveraner Verband und Pferdezuchtverband Baden-Württemberg

Im niederländischen Ermelo haben starke Leistungen der irischen Jungzüchter am Wochenende die Titelverteidigung der Hannoveraner Jungzüchter vereitelt. Sie erhielten die Silbermedaille, gefolgt von dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg auf dem Bronzerang. Die Einzeltitel wurden dafür zwei deutschen Jungzüchtern zuteil.

In den zwei Altersklassen Junioren (15 bis 19 Jahre) und Senioren (20 bis 25 Jahre) stellten sich insgesamt 139 Jungzüchter von 22 Zuchtverbänden aus Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Irland, Schweden, den Niederlanden und aus Lettland der Jury. Die Jungzüchter aus Deutschland repräsentierten allein zwölf deutsche Zuchtverbände.

Wie gehabt bestand die WM auch in diesem Jahr aus vier Teilen. Allerdings wurden diese Teile erstmals unterschiedlich gewichtet.

Zunächst ging es für alle Teilnehmer um die Theorie. In 25 Fragen rund ums Pferd waren alle 22 Teilnehmer bei den Junioren und 16 bei den Senioren punktgleich unterwegs. Danach folgte die Beurteilung von drei Pferden beim Freilaufen und beim Freispringen. Das beste Auge hatte der Kommission zufolge die Holsteiner Jungzüchterin Eva Maria Speck bei den Junioren. Rang zwei ging an Franziska Schwarz vom Bayerischen Zuchtverband sowie die schwedische Jungzüchterin L. Halvarsson. Bei den Senioren gewann E. Pouw vom KWPN (Niederlande) die Teilprüfung vor Merlin Campe vom Hannoveraner Verband und L. Jansa aus Dänemark (Dänisches Warmblut).

Auf die Beurteilung von Pferden im Freilaufen folgte die Bewertung des Exterieurs von drei Pferden. Bei den Junioren hatte hier Sophie Brandt vom Mecklenburger Zuchtverband die Nase vorn. In der Altersklasse 20 bis 25 teilte sich Yannik Pferdmenges vom Rheinischen Pferdestammbuch mit dem Belgier E. Vandrope Rang eins. Dritte wurde Carolin Wolpert vom ZV Baden-Württemberg (DSP).

Höhepunkt: Vormustern auf der Dreiecksbahn

Die Königsdisziplin für die Jungzüchter ist aber stets das Herausbringen und Vormustern eines Pferdes auf der Dreiecksbahn. Bei der WM bekommen die Teilnehmer dafür Pferde zugelost und dann fünf Minuten Zeit, ihr Vorführpferd kennenzulernen.

Rein deutsch besetzt war bei dieser Teilprüfung das Podium der Senioren: Es siegte Marie Determann vom Oldenburger Verband, gefolgt von Jaqueline Breimer vom Westfälischen Pferdestammbuch und Lukas Paulix vom ZV Brandenburg-Anhalt. Die irischen Jungzüchter trumpften bei den Junioren mächtig auf. Es gab Gold und Doppel-Bronze. Immerhin sicherte sich Sandra Maneke vom ZV Baden-Württemberg den Silberrang.

Teamsilber für Hannover und Baden-Württemberg

Auf Goldkurs lagen in der Teamwertung schließlich die Vertreter des Irish Sport Horse Studbook (ISH) bei den Junioren sowie auch in der Gesamtwertung mit 1830 Punkten. Silber ging bei den Junioren an den Trakehner Verband, Bronze an den ZV Baden-Württemberg.

Die höchste Punktzahl in der Teamwertung der Senioren erzielte das Team vom Hannoveraner Verband mit Merlina Campe, Sarah Scherer, Laura Schuldt und Wiebke Poppe. In der Gesamtwertung belegte der Hannoveraner Verband den Silberrang mit 1804,5 Punkten. Damit waren sie aber nicht alleine. Auch der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg sammelte insgesamt 1804,5 Punkte und rangierte damit ebenfalls an zweiter Stelle.

Einzel-Gesamtsiege bleiben in Deutschland

In der Gesamt-Einzelwertung hatten deutsche Jungzüchter in beiden Altersklassen die Nasen vorn. Bei den Junioren sicherte sich Antonia Ritter vom Zuchtverband Brandenburg-Anhalt den Sieg vor den Iren Aoife Kirby und Shane Donohoe. Bei den 20- bis 25-jährigen heißt der Sieger 2022 Yannik Pferdmenges vom Rheinischen Pferdestammbuch. Auch die sechs folgenden Plätze waren bei den Senioren von deutschen Teilnehmern belegt. Silber ging an Lukas Paulix (ZV Brandenburg-Anhalt), Bronze wurde Laura Schuldt vom Hannoveraner Verband zuteil.

„Die Begeisterung für jede Platzierung ist einfach überwältigend. Es ist ein gemeinsamer Wettbewerb und kein Kampf. Es ist ein Wettbewerb unter Freunden, wenn es nötig ist, wird ohne große Umstände dem anderen Mitbewerber geholfen. Es ist einfach eine Gemeinschaft mit dem Ziel dem Freund Pferd gerecht zu werden. Hier bei diesen Veranstaltungen werden intensive Freundschaften begründet und ein Netzwerk über die ganze Welt erstellt“, resümmierte Hendrik Fiegel, Vorsitzender der Deutschen Jungzüchter.