Kronberg: Suppenkasper und Steffen Peters gewinnen Grand Prix, Werth und Quantaz nur Sechste

Eigentlich hätte man angenommen, dass der Grand Prix beim CDI auf dem Schafhof der Familie Linsenhoff/Rath zur leichten Beute von Isabell Werth und Quantaz werden würde. Doch es kam anders. Am Ende erklang die Nationalhymne der USA.

Einen tollen Auftritt hatten der US-Amerikaner Steffen Peters und sein KWPN-Wallach Suppenkasper in ihrer alten Heimat, denn sie stammen ja beide aus Deutschland bzw. Suppenkasper aus den Niederlanden, wuchs aber in Deutschland auf und wurde hier von Helen Langehanenberg bis Grand Prix ausgebildet. Dann wurde er in die USA verkauft und ging fortan unter Steffen Peters. Die Weltmeisterschaften in Tryon waren das erste gemeinsame Championat, wo es Silber mit der Mannschaft gab. Und die Weltmeisterschaften in Herning sind dieses Jahr das Ziel. Dem sind sie heute ein Stück näher gekommen.

Man merkte, dass Suppenkasper nun schon ein paar Wochen auf dem Schafhof stationiert ist. Dort hatte er sich auf den CHIO Aachen vorbereitet. Dementsprechend begannen sie schon ihre Trabtour mit viel Mut zum Risiko in Verstärkungen und Traversalen. In der Piaffe-Passage-Tour hatte der 14-jährige Spielberg-Sohn etwas Balance-Probleme, vor allem im zweiten Teil nach dem Schritt, aber Steffen Peters gelang es weitgehend, das zu handeln. Auch die Galopptour hatte Höhepunkte, etwa die sicheren Serienwechsel und die erste Pirouette. Unter dem Strich kam das Paar auf 74,630 Prozent, was sich letztendlich als das beste Ergebnis des Tages erweisen sollte.

Platz zwei ging mit 72,630 Prozent an die Belgierin Laurence Vanommeslaghe im Sattel von Edison. Die beiden waren die Überraschung von Wellington, wo sie unter anderem eine der Küren gewannen. Dass das nicht der Florida-Bonus war, bestätigten sie mit Rang zwei in der Kür von Wiesbaden und jüngst mir Platz drei in der Kür der CDI4*-Tour in Aachen. Heute auf dem Schafhof punktete der 13-jährige Johnson-Sohn vor allem in der Piaffe-Passage-Tour. Insgesamt wünschte man sich aber mehr Losgelassenheit, mehr Schub unter den Schwerpunkt und mehr Rahmenerweiterung in den Verstärkungen.

Eine gelungene Runde präsentierten Reitmeister Hubertus Schmidt, der sich von seiner Adduktoren-Verletzung offensichtlich wieder erholt hat, und der Benetton Dream-Sohn Beryll. Der zwölfjährige Hannoveraner Wallach ist von Hause aus nicht mit dem meisten Raumgriff im Schritt gesegnet, was immer teuer ist, da starker und versammelter Schritt doppelt zählen. Dafür erlaubten die beiden sich keine Lektionsfehler und waren ansonsten in allen Noten bei einer guten 7. Insgesamt wurden es 72,283 Prozent.

An vierter Stelle reihten sich mit 71,109 Prozent Christoph Koschel und der 13-jährige Hannoveraner Dancier-Sohn Dünensee ein. Rang fünf ging wieder in die USA, Sarah Tubmann und den KWPN-Wallach First Apple, der einst von Patrick van der Meer erfolgreich in der kleinen Tour präsentiert worden war und in Amerika den Sprung auf Grand Prix-Niveau geschafft hat. Heute wurden es 70,326 Prozent für die beiden.

Dahinter ging Rang sechs mit 69,478 Prozent an Isabell Werth und ihren Quaterback-Sohn Quantaz. Der CDIO Aachen endete für die beiden ja vorzeitig, weil der Wallach im Special Blut im Maul hatte und abgeklingelt wurde. Dementsprechend konnten sie dort an der Kür nicht mehr teilnehmen und wollen nun auf dem Schafhof ihre neue Kür präsentieren. Im Grand Prix heute begannen sie eigentlich gut. Aber in der zweiten Piaffe, eigentlich ja die Paradelektion des zwölfjährigen Hengstes, der inzwischen in gemeinschaftlichem Besitz von Victoria Max-Theurer und Madeleine Winter Schulze steht, machte sich Quantaz frei und sprang ein einer Art Kapriole nach vorne. Werth hatte ihn schnell wieder bei sich, piaffierte auf dem Hufschlag noch einige Tritte weiter und musste dann auch schon angaloppieren. Damit waren drei Noten dahin: Piaffe, Übergang und Passage. Im Galopp gesellte sich dann auch noch ein Aussetzer in den Einerwechseln hinzu. Insgesamt war die Harmonie und Kooperation dahin. Man darf gespannt sein, wie sich das Paar in der Kür zeigt, die für morgen, Samstag, um 16.45 Uhr auf dem Programm steht.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.