Meredith Michaels-Beerbaums Erfolgspferd Shutterfly lebt nicht mehr

Der Hannoveraner Shutterfly lebt nicht mehr. Unter Meredith Michaels-Beerbaum war der Silvio-Sohn eines der besten Springpferde der 2000er Jahre. Shutterfly wurde 30 Jahre alt.

Shutterfly und Meredith Michaels-Beerbaum waren der Inbegriff des Springsports. Shutterfly, Spitzname „Petey“, weil er zunächst Struwwelpeter hieß, was der gebürtigen US-Amerikanerin aber nicht einfach über die Lippen kam, hat mehr als 3,5 Millionen Euro in seiner Karriere gewonnen. Dreimal war das Traumpaar im Weltcupfinale nicht zu schlagen. 2005, 2008 und 2009 ließen sie die gesamte Konkurrenz hinter sich. 2003 ging Shutterfly sein erstes Weltcup-Finale, 2011 sein letztes.

Mit Shutterfly die Nummer eins der Welt

2006 kam es zu einem unvergessenen Finale bei den Weltmeisterschaften der Springreiter in der Aachener Soers. Damals gab es noch den Reiterwechsel. Ein Prozedere, das dem Hannoveraner Silvio-Sohn gar nicht behagte. Das Umsatteln im Stadion wurde nur mit Ach und Krach geschafft. Am Ende gewann Meredith Michaels-Beerbaum auf „Petey“ die Bronzemedaille in der Einzelwertung. Sie blieb auf allen Pferden der Konkurrenz ohne Fehler, nur mit dem sensiblen Shutterfly gab es einen Abwurf. Auch im Team hatte es für Deutschland Platz drei gegeben.

Den undankbaren vierten Platz erreichten die beiden bei den Olympischen Spielen 2008 in Hongkong. Im Jahr zuvor gab es in Mannheim bei den Europameisterschaften Gold für die beiden – der einzige Championatstitel in der Einzelwertung für MMB. In der Mannschaftswertung kam noch eine Silbermedaille hinzu.

Die Kombination aus dem niedersächsischen Thedinghausen hat in der gemeinsamen Karriere viele schwere Springen gewonnen. Mehrfach waren sie auch im Stechen des Großen Preises von Aachen am Start. 2005 triumphierten sie dort in der Soers im Großen Preis am Sonntag, für den es damals 76.000 Euro Gewinngeld gab.

Abschied in Aachen

Es war auch der „heilige Rasen“ der Reiterei, auf dem Shutterfly sein letztes Springen ging. Am 12. Juli 2011 hieß es bye, bye Shutterfly. Wie es einem Champion gebührt, verabschiedete er sich mit einem Sieg in einer klassischen Prüfung, dem Preis von Europa, aus dem Sportgeschehen.

Fort an lebte er ein wunderbares Leben auf der Anlage von Meredith Michaels- Beerbaum und ihrem Ehemann Markus. Umsorgt und geliebt, kräftig und vital mit diesen wachen Augen, die Millionen Menschen weltweit in ihren Bann gezogen haben.

Geboren wurde Shutterfly bei Uwe Dreesmann in Firrel. Für seine Halbblutstute Famm v. Forrest xx-Gardestern hatte er sich den gleichfalls hoch im Blut stehenden Hengst Silvio als Partner ausgesucht. Silvio v. Sandro-Gepard-Ballyboy xx war einer der ersten züchterisch bedeutenden Hengste aus der Zucht von Paul Schockemöhle.

Carsten Raschen war der erste Ausbilder des edlen Wallachs. Unter ihm war er 1997 im März sein erstes A-Springen gegangen. Sechsjährig und mit M-Siegen wechselte er dann zu MMB. Sie hatte das Paar auf dem Oldenburger Landesturnier in Rastede gesehen. Aus Struwwelpeter wurde Shutterfly. Die Legende begann. Nicht zuletzt dank der Erfolge mit Petey wurde Meredith Michaels-Beerbaum die erste Frau, die es an die Spitze der Weltrangliste geschafft hat.

Kurz nach seinem 30. Geburtstag am 14. Januar 2023 ist Shutterfly nun gestorben. „Wir werden den so freundlichen und warmherzigen Petey vermissen, der seine Nase vorsichtig in den Kinderwagen steckte und meine Tochter Brianne wenige Tage nach ihrer Geburt zärtlich mit dem Nüstern begrüßte. Ich bin mir sicher, dass sie dieser sanften Berührung die leidenschaftliche Liebe für Pferden verdankt“, schreibt MMB auf Instagram zum Abschied. Und weiter: „Du warst der großartigste Partner, den man haben kann.“.

Legendär ist auch die Beschreibung der Reiterin, Shutterfly sei „etwas schüchtern“. Unter den Schüchternen war er der größte, keine Frage.