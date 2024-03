Ocala: Cian O’Connor siegt über 1,50 Meter, Vogel und Will auf Platz drei und vier

Vor dem Start der zweiten League of Nations-Etappe in Ocala, Florida, sicherte sich Cian O’Connor den Sieg im Hauptspringen am Freitag. Auch Richard Vogel und David Will, die am Samstagnachmittag und -abend (Ortszeit) für Team Deutschland in der League of Nations an den Start gehen werden, stimmten sich schon mal ein und sicherten sich die Plätze drei und vier.

Cian O’Connor stand am Freitag ganz oben auf dem Siegertreppchen des 1,50 Meter-Springens mit Siegerrunde im US-amerikanischen Ocala. Der Ire und sein zehnjähriger Chacco’s Son-Sohn Fermoy hatten im Umlauf zwar zwei Fehlerpunkte für die Zeit gesammelt. In der Siegerrunde wurden die Punktekonten jedoch wieder auf null gestellt – neue Chance, neues Glück. Und das nutzte das Paar: null Fehler in 44,76 Sekunden lautete das Ergebnis, das den Sieg bedeutete.

Zweimal fehlerfrei blieben Tiffany Foster (CAN) und der neunjährige KWPN Wallach Kadans (0/45,78) – als einziges Paar der Prüfung. Die Kanadierin sicherte sich damit Platz zwei.

Platz drei und vier an die Geschäftspartner Richard Vogel und David Will

Geschäftspartner und Teamkollegen in der zweiten League of Nations-Etappe, die am Samstag in Ocala ausgetragen wird, sind Richard Vogel und David Will. Beide Reiter gingen ebenfalls in dem Springen am Freitag an den Start, beide mit anderen Pferden, als denen, die sie am Samstagabend satteln werden.

Richard Vogel lieferte im Sattel des zehnjährigen Cascadello-Sohns Cydello in gewohnter Manier die mit Abstand schnellste Runde ab. Nach genau 41 Sekunden überquerte das Paar die Ziellinie. Allerdings wurde ihnen ein schwarzer Steilsprung, Sprung Nummer vier in der Siegerrunde, zum Verhängnis. Vogel steuerte schräg auf das Hindernis zu, um danach eine lange Distanz rechtsherum etwas kürzer zu gestalten. Dabei fiel jedoch die oberste Stange. Bei vier Fehlern blieb es für Richard Vogel und Cydello, die damit Dritte wurden.

Auch David Will und Zaccorado Blue v. Zirocco Blue hatten vier Fehler zu verbuchen. Am Aussprung der zweifachen Kombination, einem luftigen Oxer, fiel die vordere Stange. Als letztes Paar der Prüfung entschieden sie damit das gesamte Ergebnis und damit den Sieg von Cian O’Connor und den Podiumsplatz von Richard Vogel. David Will und Zaccorado Blue wurden Vierte (4/44,08).

Alle Ergebnisse von dem Springen in Ocala finden Sie hier.

Die zweite Etappe der League of Nations

Am Samstag, um 16:30 Uhr Ortszeit (21:30 Uhr deutscher Zeit), startet die zweite Etappe der League of Nations. Für Deutschland werden Richard Vogel mit United Touch S, David Will mit My Prins van Dorperheide, Andre Thieme mit Chakaria und Christian Kukuk mit Checker an den Start gehen. Die entscheidende zweite Runde soll um 19:30 Uhr Ortszeit (0:30 Uhr) beginnen.

Außer dem Team aus Deutschland gehen folgende Nationen an den Start: Belgien, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, die USA, die Schweiz, Brasilien, Schweden und Irland.

Anfang Februar fand der Auftakt der League of Nations in Abu Dhabi statt. Diese erste Etappe hatte die deutsche Equipe für sich entscheiden können.

