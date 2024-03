Ocala: „Unglaublicher“ Sieg mit gleichnamigem Pferd für Daniel Coyle bei Weltcup-Etappe

In Ocala, Florida, ging am Wochenende die Weltcup-Saison der Nordamerika-Liga zu Ende. Die letzte Etappe sicherte sich der Ire Daniel Coyle auf einem neuen Pferd, dessen Name Programm ist.

Incredible heißt Daniel Coyles Neuzugang, der Coyles Superstar Legacy unterstützen soll. Die Mission erfüllt der auffällige Schimmel mit interessanter Ahnentafel, wie er nicht erst dieses Wochenende bewiesen hat. Seit Januar hat Coyle den elfjährigen KWPN-Wallach unter dem Sattel. Seither sind in acht Parcours von 1,50 bis 1,60 Metern Höhe gerade mal zwei Stangen gefallen. In sechs Prüfungen waren sie viermal platziert, dreimal unter den Top fünf mit dem Weltcup-Springen am letzten Wochenende als Krönung.

Nur vier der 32 Paare im Weltcup-Springen von Ocala hatten das Stechen erreicht, zwei blieben zweimal null. Doch selbst die beiden Paare mit Abwürfen kamen nicht an die Zeiten der Spitzenpaare heran. 40,37 Sekunden waren die Spitzenzeit von Daniel Coyle und Incredible. Deutlich langsamer waren mit 42,58 Sekunden der US-Master of Faster, Kent Farrington, und seine zehnjährige Nachwuchshoffnung Toulayna auf Rang zwei.

Komplettiert wurde das Stechen durch den Iren Dermott Lennon auf Millview Cicero,einem ebenfalls zehnjährigen irischen Wallach v. Cicero van Paemel (4/44,05) und Jessica Leto für die USA auf ihrem Calido-Sohn Cimbura (4/51,57).

Deutsche Paare waren ebenfalls am Start. Mit einer flotten Vier-Fehler-Runde im Normalparcours platzierten sich André Thieme und der Perigueux-Sohn Paule S an siebter Stelle. René Dittmer und Burlington Riverland kamen mit zwölf Fehlern aus dem ersten Umlauf.

Drei Siege in Serie

Für Daniel Coyle war der Triumph in Ocala der dritte Weltcup-Etappensieg in Folge, nachdem er zuvor mit Toppferd Legacy in Leipzig und Amsterdam allen davon geritten war.

Zu seinem jüngsten Erfolg erklärte der Ire: „Jedes Mal wenn ich den Parcours reite, finde ich etwas neues über ihn heraus. Es ist toll das auszuloten, während wir bereits im Spitzensport unterwegs sind.“

Entdeckt wurde Incredible von Daniel Coyles Trainer und Mentor Jeroen Dubbeldam. Der niederländische Olympiasieger von 2000 und Welt- und Europameister 2014/15 hatte den Schimmel mit seinem Landsmann Eric Ten Cate im Sattel gesehen, der ihn unter anderem in den EEF-Nationenpreisen von Drammen (NOR) und Ebreichsdorf (AUT) vorgestellt hat.

Coyle: „Incredible stand nicht so sehr im Rampenlicht. Er ist bereits Nationenpreise gesprungen und hat schon einige gute Dinge gemacht, aber sein Reiter hatte nicht die Möglichkeit, jedes Wochenende an den großen Turnieren teilzunehmen. Jeroen sagte: ,Wir sollten ihn ausprobieren.‘ Es war sofort klar, dass er zu uns passen würde und dass er wirklich eine Unterstützung für Legacy sein könnte. Das und mehr hat er gemacht.“

Coyle sagte, er könne sich „wirklich, wirklich“ glücklich schätzen, Ariel Grange und Jeroen Dubbeldam an seiner Seite zu haben. Jemanden wie Ariel Grange, die in der Lage sei, die Pferde zu kaufen und einen Mentor wie Jeroen Dubbeldam, der die Pferde für ihn findet.

„Es ist schwierig, Pferde zu finden, während man sich darauf konzentriert, die Pferde zu reiten, die man hat … Jetzt haben wir ein richtig gutes Team“, so Coyle.