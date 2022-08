Pony-EM Strzegom: Irlands Springreiter holen überlegen Gold, Rang fünf für Deutschland

Mit Idealergebnis sprangen die Iren zum Titel bei den Europameisterschaften der Pony-Springreiter in Strzegom. Ganz so gut lief es für die deutsche Equipe nicht. Aber die Tendenz war klar steigend.

Null Fehler standen am Ende auf dem Konto der „irischen Boygroup“, wie Bundestrainer Karl Brocks die Mannschaft von der grünen Insel nannte. Aber das voller Respekt, denn er hatte auch noch einen anderen Titel für sie: „fünf kleine Ehnings, die wie Profis agierten“. Die Rede ist von Coen Williams auf Saxton Freedam, Paddy Reape mit Valma de Fougnard, James Brennan im Sattel von MHS Glow, James Derwin auf Rincoola Babog und Eoin Brennan im Sattel von Glor Tire Cruise. Das einzige irische Paar, das dem Parcoursteam in Strzegom ein bisschen was zu tun gab, waren Paddy Reape und Valma de Fougnard. Nach fehlerfreiem Auftakt hatten sie in Runde zwei vier und dann acht Fehler.

Vier Fehler wurden es für Frankreich mit Emma Gay le Breton auf Bad Boy du Beau Mont, der mit drei fehlerfreien Runden alles andere als ein Bad Boy war, Lou Ann Beraud auf Ungaro Of Qofanny (0/4/0), Jack Conlon Gateau mit Samba van de Groenheuvel (0/16/16), Nohlan Vallat auf Daenery’s d’Hurl’vent (0/0/0) und Einzelreiter Arwen Le Saux im Sattel von All Best du Rond Pre (0).

Bronze sicherten sich die Niederländer mit zwölf Fehlern in der Besetzung Yfke Priem mit Zafarano vh Gehucht Z (0/4/0), Ava Eden van Grunsven, die Tochter von Anky van Grunsven, auf Special Lady (4/0/12), Jersey Kuijpers mit Lafaletta (5/8/0), Siebe Leemans auf Noriego vd Riloo (0/8/0) und Einzelreiterin Bethany Vos im Sattel von Still Got Me (0).

Rang fünf für Deutschland

Team Germany hatte etwas Anlaufschwierigkeiten. In der ersten Runde gelang keinem der Paare eine Nullrunde. Doch das änderte sich. Am Ende lautete die Bilanz der fünf Paare: 4/0/0 für Hanna Bräuer und Cookie, 5/0/4 bei Emile Baurand und Ami, 4/8/0 von Jonna Esser und Catness, 4/4/18 bei Eva Kunkel und Marry the Night und 8 beim Einzelstarterpaar Carlotta Merschformann mit Black Pearl SH NRW.

Pony-Bundestrainer Karl Brocks zog im Gespräch mit der FN eine gemischte Bilanz: „Das war schon ärgerlich am ersten Tag, da zwei der Fehler einfach hundertprozentig vermeidbar gewesen waren. Ansonsten hätten wir wohl heute mit Holland um die Bronze-Medaille gestochen.“

Insgesamt freute er sich aber über die Leistungssteigerung: „Gestern war wir natürlich nicht glücklich über unseren zehnten Platz nach der ersten Wertung. Aber heute bin ich zufrieden und happy mit den Leistungen der Kinder. Sie haben alle gekämpft, sich konzentriert und starke Ritte gezeigt. Ich habe ihnen gestern gesagt, dass sie sich mehr konzentrieren müssen und unsere Ponys einfach sehr rittig sind. Diesen Vorteil haben sie heute genutzt, und die Leistungssteigerung zählt besonders in dem schweren und hohen Parcours heute bei dem großen Druck, sich nach dem unglücklichen Start weiter nach vorne zu arbeiten.“

Alle Ergebnisse finden Sie hier.