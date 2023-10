Richard Vogel mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in San Miguel de Allende

Richard Vogel ist nach Mexiko gefahren, um zu siegen. Das stellte er zum Auftakt des Fünf-Sterne-Turnierwochenendes in San Miguel de Allende schon mehrfach unter Beweis.

Für das Highlight am Donnerstag, ein 1,50 Meter-Weltranglistenspringen mit Stechen, sattelte Richard Vogel seinen neunjährigen Wallach Cepano Baloubet. Der Chaman-Stakkato’s Highlight-Sohn hat schon mehrfach gezeigt, dass er nicht nur hoch, sondern auch schnell kann. In diesem Jahr entschied er den hochdotierten Großen Preis zum Abschluss der Wintersaison in Wellington für sich und gewann den Allianz-Preis in Aachen – nur zwei seiner bisher acht internationalen Siege im Jahr 2023. Seiner Bilanz fügte er im wichtigsten Springen am Donnerstag nun noch einen weiteren ersten Platz hinzu.

13 Reiter-Pferd-Paare hatten es in das Stechen des Springens geschafft. Aber Richard Vogel und Cepano Baloubet taten das, wofür sie von der Konkurrenz vermutlich gefürchtet sind: schnell und fehlerfrei sein. 37,51 Sekunden reichten am Ende zum Sieg für das Paar. Italiens Emanuele Camilli belegte mit Odense Odeveld Rang zwei (0/0/37,71), gefolgt von Manuel Gonzalez Dufrane mit Martialis auf Rang drei (0/0/37,95).

Das war aber noch nicht die einzige Ehrenrunde, die Vogel am Donnerstag anführen durfte. Mit Joebon Blue hatte er im 1,40 Meter-Zwei-Phasen-Springen ebenfalls die Nase vorn. Am Freitag reichte es nicht für ganz vorne. Gregory Wathelet setzte sich mit Berline du Maillett Z an die Spitze des Starterfeldes im 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen dank der fehlerfreien zweiten Phase in 32,54 Sekunden. Mit seinem noch relativ frischen Neuzugang Cydello, einem neunjährigen Hannoveraner v. Cascadello, wurde Richard Vogel Zweiter (0/33,5). Die ehemals unter Sophie Hinners erfolgreiche FBW Graphik rangierte im gleichen Springen unter ihrer Besitzerin Veronica Tracy (USA) an achter Stelle.

Alle Ergebnisse aus San Miguel de Allende finden Sie hier.

