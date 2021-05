RTL: Barr-Video – FN erstattet Anzeige gegen Unbekannt

1990 erlebte der Reitsport ein historisches Tief: Ein Video zeigte, wie im Stall Schockemöhle Verkaufspferde „präpariert“ wurden. Ihnen wurden Holzstangen beim Springen an die Beine geschlagen. Die „Barr-Affäre“ brachte den Reitsport in Verruf und Paul Schockemöhle in Erklärungsnot. 2021 könnte sich das Szenario wiederholen, glaubt man dem TV-Sender RTL, der gegenüber der FN behauptet hat, Bilder vom Barren vorliegen zu haben.