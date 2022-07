Samorin: Harm Lahde Zweiter im Großen Preis hinter Chloe Reid

Eine ehemalige vor einem aktuellen Schüler von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum im Großen Preis von Samorin.

In einem 1,50 Meter-Springen mit Stechen wurde heute der Große Preis der CSI3* Tour in Samorin entschieden. Die Nase vorn hatte am Ende die US-Amerikanerin Chloe Reid im Sattel des Hannoveraner Cascadello-Sohnes Crossover. Lediglich sechs Paare hatten das Stechen erreicht, von denen vier fehlerfrei blieben, aber keines an Reids 42,94 Sekunden herankam.

Die zweitschnellste Zeit lieferten Harm Lahde und sein neunjähriger OS-Hengst Oak Grove’s Commander Bond v. Comme il faut, der allerdings inzwischen nicht mehr dem Gestüt Eichenhain gehört, sondern Lahdes neuem Arbeitgeber, dem Elmgestüt Drei Eichen. Die beiden kamen nach 42,97 Sekunden ins Ziel.

Reid wie auch Lahde (und dessen Freundin Finja Bormann) trainieren inzwischen mit Meredith und Markus Michaels-Beerbaum – so, wie noch ein weiteres platziertes Paar, nämlich Alexa Stais und die Selle Francais-Stute, die früher unter anderem mit Kevin Staut und davor mit Gregory Cottard auf Fünf-Sterne-Niveau erfolgreich war. Stais, die ja eigentlich aus Südafrika kommt, schon lange in Deutschland lebt und jetzt für Zypern und den Stall Beerbaum startet, hat die 14-jährige Stute seit Anfang des Jahres unter dem Sattel und ist seither zunehmend erfolgreich mit ihr. Heute wurde es nach einem Zeitfehler im Normalparcours Rang sieben.

Ebenfalls unter den Platzierten auf den Rängen zehn, elf und zwölf waren drei weitere Deutsche mit schnellen Vier-Fehler-Runden: Christian Hess im Sattel der Holsteiner Stute Untouched v. Uriko, Jana Wargers mit Cadeau Z v. Carmena Z und Pia Reich im Sattel von PB Löwenherz v. Levisto.

Alle Ergebnisse aus Samorin finden Sie hier.