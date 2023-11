UAE Springreiter mit William Funnell in Richtung Paris 2024

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich im Frühjahr in Doha, Katar, für die Olympischen Spiele der Springreiter 2024 qualifiziert. Dass David Will die KSA-Reiter begleitet, stand bereits fest. Nun haben auch die UAE einen Trainer und Equipechef für Paris.

Vom 27. Februar bis 1. März fand in Doha ein Nationenpreis für die Springreiter der Olympia Qualifikationsgruppe F statt, zu der die Staaten Afrikas sowie des Mittleren Ostens gehören. Saudi-Arabien gewann den Nationenpreis unter der Ägide von David Will, die Vereinigten Arabischen Emirate belegten Rang zwei. Beide sind damit für Paris 2024 qualifiziert.

Die KSA Springreiter, die jüngst ja auch bei den Asien-Spielen Gold gewonnen haben, werden auf dem Weg nach Paris von David Will begleitet.

Die UAE haben einen neuen Trainer: Der Brite William Funnell soll sie optimal auf die Olympischen Spiele 2024 vorbereiten. Es ist das erste Mal, dass die UAE eine Mannschaft für Olympische Spiele qualifizieren konnten. Der Druck ist entsprechend hoch. Erst recht, nachdem sie die Qualifikation für Tokio vor ein paar Jahren verpasst hatten.

Kurz nachdem sie in Doha die Fahrkarte nach Paris gelöst hatten, sagte Teamreiter Abdullah Mohd Al Marri: „Ich glaube, der Weg zu unserer Qualifikation hat vor vier Jahren in Marokko begonnen, als wir es nicht nach Tokio geschafft hatten. Wir haben uns so mies gefühlt an diesem Tag. Alles an unserer Leistung war furchtbar und ich glaube, wir mussten vieles überdenken. Wir hatten das Gefühl, viele Menschen im Stich gelassen zu haben, und das wollten wir auf keinen Fall noch einmal erleben.“

Wie gesagt, in Doha hat es dann geklappt. Nicht nur für die Reiter, sondern auch für die Pferde, die also nicht mehr extra qualifiziert werden müssen. Es ritten in Doha: Abdullah Mohd Al Marri auf James v.d. Oude Heihoef, Abdullah Humaid Al Muhairi mit Chacolu, Mohammed Ghanem Al Hajri im Sattel von G’s Fabian und Omar Abdul Aziz Al Marzooqi mit Dalida van de Zuuthoeve.

Das Team weilt nun in Großbritannien, um sich von William Funnell im Billy Stud optimal auf Paris vorbereiten zu lassen. Funnell wird die Mannschaft als Teamtrainer begleiten.

Funnell gehörte unter anderem 2013 zum britischen Team, das Gold bei der EM in Herning gewann. Sein letztes Championat ist noch nicht allzu lange her. 2018 vertrat er seine Heimat im Sattel von Billy Buckingham bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon.

„Ein spannendes neues Projekt für William und eine spannende Erfahrung für alle im Stall, die daran beteiligt sind“, schreibt das Billy Stud auf seiner Instagram-Seite.