Verona: Sophie Hinners erster Fünf Sterne-Großer Preis

Beim der Weltcup-Station in Verona hat sich Sophie Hinners den Sieg gesichert – ihren ersten in einem einem Großen Preis auf Fünf-Sterne-Niveau. Die 26-Jährige ließ Marcus Ehning und Ben Maher hinter sich.

„Was jetzt passiert, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Nach dem Sieg von Rich letzte Woche hatte ich es im Kopf: Wie cool wäre es, wenn ich diese Woche gewinnen könnte. Aber ich glaubte nicht, dass es passieren könnte. Es ist erstaunlich. Ich kann es immer noch nicht glauben.“ So der Kommentar von Sophie Hinners nach ihrem Siegesritt in Verona.

In der Großstadt im Nordosten Italiens (die auch als Schauplatz von Shakespeares Romeo und Julia bekannt ist) wurde die vierte Etappe der Weltcup-Saison 2024/2025 der Westeuropaliga ausgetragen. Der italienische Parcourschef Uliano Vezzani hatte nicht mit technischen Raffinessen gegeizt. Von den 40 gestarteten Paaren beendeten nur fünf den Umlauf fehlerfrei, darunter Sophie Hinners und Marcus Ehning.

Bekanntes Pferd, neue Reiterin

Sophie Hinners präsentierte in Verona ein bekanntes Springpferd: Iron Dames My Prins, vormals My Prins van Dorperheide, hatte mit David Will im internationalen Spitzensport Fuß gefasst und viele Erfolge erzielt. Mittlerweile gehört der zwölf Jahre alte Schimmel der französischen Motorsport- und Finanzexpertin Deborah Mayer, die sich nun auch im Springsport mit dem Team „Iron Dames“ engagiert und für ihre Ladies die passenden Pferde kauft.

Seit diesem Sommer wächst Hinners mit dem belgischen Wallach (v. Zilverstar) zusammen und bestritt schon große Fünf-Sterne-Turniere mit ihm. Jetzt gelang ihr der erste Sieg in der höchsten Prüfungskategorie, nicht nur mit My Prins, sondern überhaupt. „Ich kann es gar nicht glauben, es ist mein erster Fünf-Sterne-Sieg und es war mein erstes Stechen mit ihm. Aber My Prins kennt seinen Job und hat es mir deshalb recht leicht gemacht.“ Wegbereiter des Erfolgs war David Will. „David hat mir sehr geholfen, hat mir gezeigt, worauf ich bei My Prins achten muss. Auch mein Partner Richard Vogel hat das Pferd schon vorgestellt, von ihm bekam ich ebenso wertvolle Tipps. Ich bin dankbar, dass ich ein so unglaubliches Team hinter mir habe.“

My Prins galoppierte mit Sophie Hinners blitzschnell durch den Stechparcours. Bei 37,91 Sekunden stoppte die Uhr. Marcus Ehning saß auf dem elfjährigen Holsteiner Wallach Coolio v. Casalito. Die beiden lieferten eine fehlerfreie Runde in 38,35 Sekunden – Platz drei. Einen Hauch schneller waren der Brite Ben Maher und der belgische Action-Breaker-Sohn Point Break (0/38,23) unterwegs.

Für eine Überraschung sorgte die Liechtensteinerin Jennifer Hochstaedter. Gerade mal 21 Jahre jung, meisterte sie mit ihrer niederländischen Stute Golden Lady v. Cassini Gold das Stechen fehlerfrei: Platz vier in 45,04 Sekunden. Die junge Frau hatte im vergangenen Jahr schon an der Senioren-Europameisterschaft in Mailand teilgenommen, damals noch unter ferner liefen.

Mario Stevens hatte nach einem Abwurf im Umlauf die Chance auf die Teilnahme am Stechen vertan. Mit seinem Hannoveraner Wallach Starissa FRH v. Stakkato Gold belegte er Rang neun.

Alle Ergebnisse der Weltcup-Station in Verona finden Sie hier.