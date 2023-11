Verona: Weltcup-Sieg für Ben Maher, Vier-Fehler-Tag für die Deutschen, trotzdem eine Schleife

Aktueller Olympiasieger vor ehemaligem Olympiasieger und aktuellem Europameister – so endete das spannende Weltcup-Springen von Verona heute.

Acht der 40 Paare im Weltcup-Springen von Verona waren im ersten Umlauf fehlerfrei und durften ein zweites Mal antreten. Als vorletztem Paar im Stechen gelang es dem Briten Ben Maher auf der zehnjährigen Selle Français-Stute Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy) dem bis dato führenden Paar 0,15 Sekunden abzunehmen.

Ein Video gibt es hier.

Das waren Steve Guerdat (SUI) und sein Olympia- und WM-Pferd Venard de Cerisy, der nach Rang zwei im Weltcup in Stuttgart 2019 erneut demonstrierte, dass er auch in der Halle brillieren kann. Seine Spezialität sind eher die großen Rasenplätzen wie bei seinem Sieg vor zwei Jahren in Spruce Meadows. Das heute ist die erste Top drei Weltcup-Platzierung seit Stuttgart für die beiden.

Heute hatte das Schweizer Paar mit fehlerfreien 37,60 Sekunden in Führung gelegen. Bis Olympiasieger Ben Maher mit Dallas Vegas Batilly kam und die Lichtschranke nach 37,45 Sekunden durchbrach. Damit standen die Plätze eins und zwei fest, der dritte ging an Belgiens Nicola Philippaerts mit seiner Erfolgsstute, der Cardento-Tochter Katanga van het Dingeshof (39,0).

Vier-Fehler-Tag der Deutschen

Den deutschen Springreitern fehlte heute das nötige Glück. Hans-Dieter Dreher auf Elysium, Marcus Ehning mit Neuzugang Coolio, Kendra Claricia Brinkop auf In Time, Daniel Deußer mit Prag 2022-Sieger Tobago Z – sie alle hatten einen Abwurf. Doch immerhin, Hansi Dreher und Elysium waren dabei so schnell, dass sie auf Rang zehn noch in die Platzierung sprangen.

Alle Ergebnisse vom Weltcup-Springen in Verona finden Sie hier.