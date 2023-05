Warendorf: Jolie Marie Kühner erste „Beste“, Naomi Himmelreich zum dritten Mal siegreich

Seit 50 Jahren gibt es den Preis der Besten, das wichtigste nationale Nachwuchsturnier. Die erste Schärpe ging an Jolie Marie Kühner bei den Children und auch bei den Junioren im Springsattel stehen die Medaillengewinner fest.

Mit ihren Ponyhengsten hat Jolie Marie Kühner schon so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt auf nationaler Ebene. Nun legt sie bei den Children mit Großpferden nach. An ihrer Seite hat sie dafür den Holsteiner Wallach Dialo, der schon die Kinder der Familie Ahlmann von Erfolg zu Erfolg getragen hat. Nun als die 13-jährige Bayerin, Tochter des für Österreich startenden Max Kühner.

Den Grundstein für den Erfolg legten sie mit Rang drei in der ersten Wertung. In der zweiten waren sie zweimal fehlerfrei und zudem schnellste im zweiten Umlauf. Damit war ihnen der Gesamtsieg sicher.

Silber ging an die ebenfalls 13-jährige Luise Konle im Sattel von Dressed for Success vor Colin Sorg auf Casillas.

Naomis dritter Streich

Auch bei den Junioren im Parcours stehen die Plätze auf dem Treppchen fest. Zum dritten Mal in Folge sicherte sich Naomi Himmelreich den Titel, zum zweiten Mal bei den Junioren. Die erste Warendorfer Schärpe in ihrem Trophäenschrank stammt noch aus ihrer Children-Zeit. Die ersten beiden Siege errang sie auf Vino v’t Klosterhof Z. Diesmal saß sie auf dem Holsteiner Wallach Cordetto. Für den Gesamtsieg reichten ihnen Rang acht in der ersten und Platz drei in der zweiten Wertung.

Silber ging an Fabio Thielen mit Stakaya, Bronze an Lisa Maria Funke im Sattel von Limbarto.

Als Führender in die heutige Entscheidung ging übrigens Mathies Rüder mit For Freedom EKT. Heute kassierten die beiden jedoch zwei Abwürfe so dass es am Ende Rang neun wurde. Aber morgen hat der Sohn von Championatsbuschreiter Kai Rüder noch eine Chance. Mit seinem Europameister Bon Ton führt er nämlich bei den Vielseitigkeitsjunioren nach Dressur und Geläne.