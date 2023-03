Wellington: Daniel Bluman und Ladriano Z siegen im CSI5* Großen Preis, Richard Vogel Achter

In Florida ging es dieses Wochenende wieder um reichlich Preisgeld. In dem mit 425.000 Dollar dotierten CSI5* Großen Preis hatten am Ende Daniel Bluman für Israel und Ladriano Z die Nase vorn. Richard Vogel platzierte sich mit United Touch S an achter Stelle und war damit im Geld.

Der irische Parcoursbauer Alan Wade stellte Reitern und Pferden da eine besonders schwere Aufgabe auf den großen Platz in Wellington. Unter Flutlicht gelang es von 38 Reiter-Pferd-Paaren nur vier, den Umlauf ohne Fehler und in der Zeit zu beenden. Und am Ende nützte es Daniel Bluman, als vierter dieser vier Starter ins Stechen reiten zu dürfen. Bis dahin hatte Shane Sweetnam (IRL) mit James Kann Cruz und der Zeit von 43,85 Sekunden die Führung inne.

„Ich habe Shanes Runde beobachtet, und sein und mein Pferd sind beide groß und vermögend, also habe ich versucht, es ihm gleichzutun und mein Pferd an ein paar Stellen im Stechen herauszufordern“, sagte Bluman über den 15-jährigen Zangersheider Wallach v. Lawito-Baloubet Du Rouet. „Er ist ein wirklich großes Pferd, also ist er der Flinkste auf den Füßen, aber man macht eine Menge Boden zurück, besonders in einem Stechen wie diesem, wo es viel Platz zum Galoppieren gab“, so Bluman weiter.

Und Ladriano Z, der ihm gemeinsam mit Blue Star Investments und Over The Top Stables gehört, enttäuschte ihn nicht. Nach 43,24 Sekunden stoppte die Zeit für das Par im Stechen. Der Sieg und umgerechnet rund 132.000 Euro war dem für Israel startenden Reiter und seinem WM-Pferd von Herning somit sicher.

Entsprechend wurde es Platz zwei für Sweetnam und seinen zehnjährigen Schimmel, gefolgt von dem US-Amerikaner Carl Cook und Kalinka van’t Zorgvliet (0/44,56 Sekunden) und dem für Ägypten startenden Nayel Nassar mit seinem Top-Pferd Igor van de Wittemoere (0/46,33 Sekunden).

Richard Vogel Achter mit Stuttgart-Sieger United Touch S

Mit nur vier Paaren im Stechen war der Weg zu weiteren Platzierungen frei für diejenigen, die einen schnellen Umlauf mit vier Fehlern hinlegten. Unter diesen war auch Richard Vogel mit seinem in der Weltcup-Etappe von Stuttgart siegreichen Untouched-Sohn United Touch S. Der Braune wäre in dem Stechen mit langen Wegen mit seinem riesigen Galoppsprung gut aufgehoben gewesen, aber ein Abwurf im Umlauf verhinderte das. Mit der Zeit von 76,48 Sekunden wurden die beiden somit aber noch Achte und bekamen dafür immerhin umgerechnet noch rund 10.000 Euro. Vogel schloss seine gute Woche in Florida somit rund ab. Er hatte mit Cepano Baloubet im Donnerstagshauptspringen schon einmal den vierten Platz geholt.

Alle Ergebnisse vom Großen Preis in Wellington finden Sie hier.