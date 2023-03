Philipp Weishaupt verletzt

Nur wenige Tage nach seinem Sieg in der ersten Global Champions Tour-Etappe und nach dem Ausfall seines Chefs Ludger Beerbaum gibt es eine schlechte Nachricht von Philipp Weishaupt: Er hat sich den Fuß gebrochen und fällt vorerst aus.

Christian Kukuk, Philipp Hartmann und Co. werden in den kommenden Wochen wohl tunlichst aufpassen, dass sie fit bleiben. Denn nach Ludger Beerbaum hat nun auch Philipp Weishaupt den „gelben Schein“ eingereicht. Pferde haben mit seinem Knöchelbruch aber wohl nichts zu tun gehabt, die Verletzung zog sich Weishaupt anderweitig zu.

So konnten die beiden im Klinikum Ibbenbüren operativ behandelten Springreiter nur zusehen, als am Samstag in Riesenbeck der CSI2* Große Preis entschieden wurde. Michael Symmangk und sein 14 Jahre alter Wallach Caillaux sicherten sich das 1,45 Meter-Springen mit Stechen (0/33,19 Sekunden) vor dem Japaner Eiken Sato mit Dexter Bois Margot (0/33,67) und dem Iren Shane Carey auf Skorphults Baloutendro (0/33,86). Der „ewige Zweite“ der vergangenen Turnierwochenenden in Riesenbeck, Philipp Hartmann, wurde mit Cool Feeling nach einem Strauchler im Umlauf dieses Mal Zwölfter.

St.GEORG wünscht allen Verletzten weiterhin gute Besserung!