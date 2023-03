Doha: Weishaupt vor Kukuk im Großen Preis

Während Chef Ludger Beerbaum sein gebrochenes Bein auskuriert, konnte er in aller Ruhe dabei zuschauen, wie seine beiden besten Reiter die Stallehre hochhielten beim Global Champions Tour-Turnier in Doha.

Gestern hatten Philipp Weishaupt und Christian Kukuk bereits die erste Global Champions League-Etappe der Saison für sich entschieden, heute setzten sie noch einen drauf. Die Helden von gestern, Coby und Mumbai, hatten heute Pause. Dafür glänzte der vierbeinige Nachwuchs von Riesenbeck International.

Philipp Weishaupt ritt die erst neunjährige KWPN-Stute Just be Gentle zu ihrem ersten Sieg in einem 1,60 Meter-Grand Prix. Die Tyson-Tochter war nicht nur schnellstes aller fehlerfreien Pferde im Stechen, sondern sie war die schnellste von allen mit ihren 34,37 Sekunden.

Offenbar hatte das Team der Beerbaum Stables sich beim Parcours abgehen gut abgesprochen, denn Christian Kukuk und die zehnjährige Emerald-Tochter Nice van’t Zorgvliet kamen nur fünf hundertstel Sekunden nach ihren Kollegen aus Riesenbeck ins Ziel, Rang zwei.

Noch knapper war der Abstand zum Drittplatzierten, dem Franzosen Simon Delestre, der mit dem zehnjährigen Zangersheider Diarado-Sohn Dexter Fontenis Z wieder ein Pferd für große Aufgaben unter dem Sattel zu haben scheint nach der Verabschiedung seines Hermès Ryan. Heute war er nur vier hundertstel Sekunden langsamer als Kukuks Stute.

Ebenfalls doppelnull und platziert waren Hans-Dieter Dreher und sein elfjähriger Holsteiner Zirocco Blue-Sohn Elysium, Rang sieben.

Christian Ahlmann und Mandato van de Neerheide waren mit vier Fehlern aus dem ersten Umlauf gekommen. Acht wurden es sowohl bei Gerrit Nieberg und Ben als auch bei Marcus Ehning auf dem zehnjährigen Iren DPS Revere.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.