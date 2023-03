Deutschlands Springreiter räumen in Doha ab

Dieses Wochenende ist Global Champions Tour-Auftakt in Doha. Marcus Ehning mit Stargold und das Team Riesenbeck knüpfen da an, wo sie aufgehört haben – nur Ludger Beerbaum hatte so richtig Pech.

Die entscheidende zweite Prüfung der Global Champions League heute in Doha, ein 1,60 Meter-Springen gegen die Uhr ohne Stechen, geriet quasi zu einem Schwarz-Rot-Gold-Festival. Schnellstes Paar waren wie schon letztes Wochenende Marcus Ehning und Stargold, der sich im Reitsportzentrum Al Shaqab ziemlich wohl zu fühlen scheint. In 66,79 Sekunden holten die beiden den Sieg ganz locker nach Borken.

Zweite wurden Christian Kukuk und Mumbai, für den ähnliches gilt wie für Stargold, denn auch er war ja schon letzte Woche einmal ganz vorne gewesen. Heute musste er sich mit 68,57 Sekunden allerdings geschlagen geben.

Perfekt gemacht wurde der deutsche Erfolg durch Rang vier von Gerrit Nieberg und seinem Aachen-Sieger Ben, die Wochenende für Wochenende überzeugende Leistungen abliefern. Heute eine Null-Fehler-Runde in 68,88 Sekunden. Der einzige, der sich dazwischen schieben konnte, war Frankreichs Simon Delestre auf seinem zehnjährigen Diarado-Sohn Dexter Fontenis Z in 68,65 Sekunden.

Ebenfalls unter den Platzierten waren Christian Ahlmann und Solid Gold Z, der ohne Abwurf in 71,28 Sekunden auf den zehnten Platz sprang.

Riesenbeck International vorn

Letztes Jahr stand noch „Berlin Eagles“ drauf, nun ist es Riesenbeck International. Drin war und ist aber das gleiche: das Team aus dem Stall Beerbaum. Das hat 2022 die Gesamtwertung der Global Champions League für sich entscheiden können und geht nun auch als Führende Mannschaft in die neue Saison. Mit vier Fehlern in 138,20 Sekunden setzten sich Christian Kukuk auf Mumbai und Philipp Weishaupt mit Coby (die die vier Fehler beisteuerten) gegen die St. Tropez Pirates in Gestalt von Simon Delestre auf Dexter Fontenis Z und I Amelusina R sowie Marlon Zanotelli mit Edgar M und Lika Diamond van het Schaeck durch. Die hatten auch einen Abwurf (von Delestre und I Amelusina R im ersten Umlauf), waren mit 139,92 Sekunden aber langsamer. Marcus Ehning auf Stargold und John Whitaker mit Unick du Francport sprangen mit ebenfalls vier Strafpunkten (Whitaker im zweiten Umlauf) in 141,30 Sekunden auf Rang drei.

Die Freude der Riesenbecker wurde nur durch den gestrigen Unfall ihres Chefs Ludger Beerbaum etwas getrübt. Der war mit dem erst neunjährigen ZfDP Wallach Christians Carado in einem 1,45 Meter-Springen am Start. Bei der Landung nach einem Hindernis geriet Christians Carado ins Straucheln, konnte sich aber auf den Füßen halten. Ludger Beerbaum allerdings stürzte und konnte erstmal nicht aufstehen. Christians Carado trabte aber offensichtlich unverletzt durch die Bahn. Ludger Beerbaum wurde ins Krankenhaus gebracht.

Philipp Weishaupt sagte: „Wir sind glücklich über den Sieg heute. Wir hatten Aufs und Abs diese Woche. Ich hätte heute eigentlich gar nicht springen sollen. Coby sollte frei haben und Ludger sollte reiten. Aber unglücklicherweise musste er gestern ins Krankenhaus. Dieser Sieg war für Ludger und wir wünschen ihm schnell gute Besserung. Er schaut ganz sicher zu, daher wünschen wir ihm auf diesem Weg alles Gute!“

Christian Kukuk war höchst begeistert von seinem Pferd: „Meine Strategie war es eigentlich, eine sichere Nullrunde zu reiten. Im ersten Umlauf hatte ich den Eindruck, dass wir schon schnell waren und wir wurden schlussendlich Achte, ohne dass ich überhaupt versucht habe, schnell zu reiten. Im zweiten Umlauf dachte ich ,Wow!‘, als wir die Ziellinie gekreuzt haben. Ich bin beeindruckt, wie schnell Mumbai ist. Für uns ist es ein sehr guter Tag. Nun haben wir einen Abend zu feiern.“

Neues Format

Das war heute das erste Mal, dass eine Global Champions League-Etappe nach dem neuen Modus ausgetragen wurde. Früher wurden die beiden Umläufe an zwei aufeinander folgenden Tagen ausgeritten. Seit dieser Saison folgen beide Springen an einem Tag.

Morgen geht es dann um den Großen Preis. Alle Ergebnisse finden Sie hier.